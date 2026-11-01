Phân khúc tai nghe tăng trưởng ngược thị trường

Gần đây, các nhà sản xuất liên tục ra mắt tai nghe open-ear mới ở Việt Nam. Báo cáo từ Omdia cho thấy thiết bị dạng này tăng trưởng 12% so với quý II cùng kỳ. Trong khi toàn thị trường tai nghe không dây giảm khoảng 2%. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển của loại thiết bị đeo công thái học, đảm bảo sự thoải mái và tính kết nối.

Tại Việt Nam, Anker vừa phát hành mẫu Soundcore AeroClip 2 với giá bán lẻ 3,5-4 triệu đồng. Sản phẩm này nằm trong phân khúc 100-199 USD, có lượng xuất xưởng tăng đến 235% theo báo cáo từ Omdia. Điều này cho thấy sự tập trung lớn ở các lựa chọn tai nghe mở từ nhà sản xuất có tên tuổi, đảm bảo âm thanh, kết nối cùng pin.

Trong các báo cáo, một trong những nhu cầu tai nghe mở đáp ứng tốt hơn là phục vụ khi người dùng sử dụng phương tiện công cộng. Trải nghiệm nghe nhạc, xem nội dung không bị ngăn cách với môi trường xung quanh cùng các loại âm thông báo. Trong những điều kiện này, khả năng đàm thoại trở thành vấn đề lớn khi người dùng không thể nói quá lớn, trong khi môi trường nhiều tạp âm.

AeroClip 2 xử lý vấn đề này bằng loạt giải pháp phần cứng, đến thuật toán. 2 tai nghe có 4 micro, kết hợp bộ phận tiếp nhận độ rung để ghi nhận sóng âm hội thoại. Nguồn dữ liệu được xử lý trên chip ThusAI, tách biệt giọng nói với môi trường. Bằng cách này, việc đàm thoại trong các môi trường được đảm bảo, bất chấp việc người dùng nói nhỏ.

Với các dòng tai nghe open-ear, người dùng đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm đeo. Một số nhà sản xuất thiết kế sản phẩm với vòng có biên độ đàn hồi thấp, nhằm đảm bảo gắn chặt, ít lão hóa sau thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên, cách xử lý này khiến chúng khó tương thích với các kiểu vành tai. Anker tận dụng công nghệ vật liệu mới, ứng dụng lõi dây hợp kim titan nhớ hình dạng. Công nghệ này giúp sản phẩm thích ứng tốt mà không bị biến dạng hay mất lực kẹp sau nhiều năm đeo.

So với các đối thủ, mẫu AeroClip2 có hộp đựng nhỏ gọn hơn hẳn. Hãng tìm được cách tối ưu cách đặt tai nghe để không còn chiếm nhiều diện tích, tính di động của thiết bị được tăng lên. Tuy nhiên, người dùng cũng phải làm quen với kiểu đặt tai lại hộp cho chính xác.

Đi cùng thiết kế nhỏ gọn, Anker phải tối ưu dung lượng pin. AeroClip 2 có thời lượng sử dụng ngắn hơn các đối thủ một chút. Cụ thể, thiết bị đạt 8 giờ nghe độc lập, 32 giờ khi gắn với hộp sạc. Con số này thấp hơn 9/32 giờ của Huawei FreeClip 2 hay 9,5/40 giờ của Oppo Enco Clip2. Đổi lại, thiết bị có sạc nhanh và hỗ trợ nạp điện không dây, trang bị ít thấy trong mức giá này.

Về chất âm, thiết kế housing hình bầu dục tương giúp ống dẫn âm hướng thẳng vào tai, giúp không cần âm lượng lớn vẫn nghe rõ. Tuy nhiên, vấn đề chung của tai nghe mở cũng là điểm mạnh của nó, không thể tách biệt với môi trường. Vì vậy, khi có gió mạnh hay nhiễu âm, phần dải trầm dễ bị triệt tiêu mất. Hãng có trang bị codex LDAC chất lượng cao và tương thích với hệ sinh thái Apple qua chuẩn MFi. Tuy nhiên, hai giải pháp này không đi cùng với nhau được bởi iPhone không hỗ trợ LDAC.

Trong tầm giá 3-4 triệu đồng, sản phẩm đảm bảo được các chức năng cơ bản của tai nghe mở là độ thoải và khả năng nghe. Nhà sản xuất nâng cấp chức năng chống ồn hội thoại cùng hộp nhỏ gọn và hỗ trợ sạc không dây. Các đối thủ trong phân khúc này hiện có Huawei FreeClip2, sản phẩm tập trung và tối ưu khối lượng và Oppo Enco Clip2 có driver âm thanh kép.