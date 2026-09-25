Phân khúc SUV cỡ D: Fortuner và CX-8 thay nhau bứt tốc, Everest giữ chặt 'ngôi vương'

Phân khúc xe gầm cao cỡ D còn một mẫu xe nữa là VinFast VF 8. Tuy nhiên, hãng xe thuộc Tập đoàn Vingroup mới chỉ thống kê chi tiết doanh số bán hàng tháng 8 của VF 8 thế hệ hoàn toàn mới nên không có dữ liệu so sánh. Nếu chỉ tính trong tháng 8, VinFast VF 8 là mẫu xe dẫn đầu khi bàn giao được 834 chiếc đến tay khách hàng.

Phần còn lại của phân khúc đều là xe động cơ đốt trong và “ngôi vương” vẫn chưa thể là cái tên nào khác ngoài Ford Everest. Tháng 8/2028, Ford Everest đã bị sụt giảm đến 18,7% sản lượng bán hàng so với tháng liền trước, chỉ còn đạt 690 chiếc. Mặc dù vậy, mức doanh số này vẫn giúp Everest bỏ xa phần còn lại với khoảng cách rất dài.

Ford Everest tiếp tục duy trì vị thế áp đảo về doanh số ở phân khúc SUV cỡ D.

Toyota Fortuner tạo bất ngờ khi là mẫu xe duy nhất trong phân khúc tăng trưởng doanh số. Cụ thể, số liệu của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, đã có 217 chiếc Fortuner bán ra thị trường trong tháng 8, nhiều hơn 21,9% so với tháng 7.

Trái ngược với “đồng hương” cũng đến từ Nhật Bản, Mazda CX-8 bị lao dốc 34,4% doanh số, chỉ thu về kết quả bán hàng đạt 200 chiếc, qua đó tạm thời tụt xuống vị trí thứ ba trong nhóm xe trang bị động cơ xăng, dầu.

Hyundai Santa Fe giảm nhẹ nhất phân khúc song cũng chỉ kịp về đích tháng 8 ở vị trí thứ tư, đạt 103 chiếc, hụt mất 10,4% so với tháng liền trước. “Đồng hương” Hàn Quốc là Kia Sorento bán được ít hơn Santa Fe duy nhất một chiếc xe, đạt 102 chiếc, giảm 17%.

Vị trí cuối cùng vẫn luôn là Isuzu mu-X. Mẫu xe Nhật Bản chỉ bán được vẻn vẹn 6 chiếc ra thị trường, lao dốc không phanh 66,6% so với tháng 7, đồng thời cũng là mẫu xe duy nhất thậm chí không thể cán đích ở mức sản lượng hai con số.

Toyota Fortuner là mẫu xe duy nhất tăng trưởng doanh số bán hàng trong tháng 8 - Ảnh: TMV

Nếu không tính mẫu thuần điện VinFast VF 8, phân khúc SUV cỡ D cũng ít nhiều gây bất ngờ khi ngược chiều tăng trưởng của thị trường chung.

Tổng hợp dữ liệu từ VAMA và Tập đoàn Thành Công (TC Group) cho thấy, toàn phân khúc SUV cỡ D có 13.283 chiếc xe được tiêu thụ trong 8 tháng năm 2026, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

D-SUV là phân khúc đang có xu hướng phát triển khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng lựa chọn hơn so với các phân khúc khác. Vì vậy, tỷ lệ sụt giảm 1% dù rất nhỏ song cũng cho thấy dường như nhóm này đang ít nhiều gặp trở ngại.

Trên thực tế, ngoại trừ trường hợp Ford Everest vừa được cập nhật thêm phiên bản mới, đồng thời nâng cấp các phiên bản đã hiện diện từ trước, đa số các mẫu xe còn lại đều đã đi đến cuối vòng đời.

Hiện tại, người tiêu dùng đang có tâm lý chờ đợi các mẫu xe được cập nhật thế hệ hoàn toàn mới hoặc bản nâng cấp giữa vòng đời. Đáng chú ý là một số mẫu xe như Toyota Fortuner, Mazda CX-8 hay Hyundai Santa Fe.

Trở lại với các con số thống kê. Sau 8 tháng năm 2026, mẫu xe đầu bảng Ford Everest đã thu về tổng sản lượng bán hàng 7.640 chiếc, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức doanh số này giúp mẫu xe duy nhất trong phân khúc mang thương hiệu Mỹ chiếm lĩnh đến 57,5% thị phần của toàn phân khúc.

Mẫu xe Hyundai Santa Fe - Ảnh: HTV

Những nỗ lực tăng tốc giai đoạn nửa đầu năm đã giúp Mazda CX-8 cán đích ở vị trí thứ hai, đạt tổng cộng 2.286 chiếc, tăng đến 43,3% so với cùng kỳ 2025. Cú bứt tốc này đã giúp mẫu xe lắp ráp bởi Thaco Auto mở rộng thị phần lên 17,2%.

Hyundai Santa Fe cũng đã tạm thời vươn lên vị trí thứ ba phân khúc khi vượt qua Toyota Fortuner. Dữ liệu công bố bởi TC Group cho biết, mẫu xe Hàn Quốc đã ghi nhận mức tổng sản lượng bán hàng 1.282 chiếc sau 8 tháng, giảm 27,5% so với cùng kỳ, đồng thời nắm giữ được 9,7% thị phần.

Trong khi đó, Toyota Fortuner tạm lùi về vị trí thứ tư sau đợt lao dốc khá sâu so với cùng kỳ. Cụ thể, mẫu xe Nhật Bản đạt tổng sản lượng bán hàng 1.181 chiếc trong 8 tháng năm 2026, giảm 41,6%, đồng thời lấy được 8,9% thị phần của toàn phân khúc.

Các vị trí cuối cùng lần lượt là Kia Sorento và Isuzu mu-X. Trong đó, Kia Sorento tiêu thụ được 788 chiếc, tăng 34,2% và giữ 5,9% thị phần. “Miếng bánh” nhỏ nhất vẻn vẹn 0,8% thị phần thuộc về Isuzu mu-X với vẻn vẹn 106 chiếc bán ra thị trường trong suốt 8 tháng, sụt giảm đến 38% so với cùng kỳ năm ngoái.