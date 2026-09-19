Phân khúc SUV cỡ C: Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu, VinFast VF 7 bứt tốc

Tổng hợp dữ liệu từ các nguồn chính thức như Tập đoàn Thành Công (TC Group), Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và VinFast cho thấy, tổng lượng xe gầm cao cỡ C bán ra thị trường tháng 8/2026 đạt 4.220 chiếc, sụt giảm 8,5% so với tháng liền trước.

VinFast VF 7 ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong số 7 mẫu xe được công khai kết quả kinh doanh, chỉ có duy nhất VinFast VF 7 tăng trưởng doanh số từ 250 chiếc lên 695 chiếc (+178%). Trên thực tế, sản lượng bán hàng hai tháng vừa qua của mẫu xe điện duy nhất trong phân khúc ở mức thấp do VF 7 đang khá hạn chế về nguồn cung.

Mặc dù VinFast VF 7 bứt tốc rất mạnh về doanh số song vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Mazda CX-5. Cụ thể, mẫu xe lắp ráp trong nước bởi Thaco Auto đạt sản lượng bán hàng 1.092 chiếc trong tháng 8, dù bị sụt giảm 11,2% so với tháng liền trước song vẫn đủ tạo khoảng cách khá an toàn so với mẫu xe bám đuổi phía sau là VinFast VF 7.

Mazda CX-5 tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu doanh số phân khúc SUV cỡ C - Ảnh: Thaco Auto

Mitsubishi Destinator cũng đã leo lên vị trí thứ ba phân khúc, đạt sản lượng bán hàng 674 chiếc, sụt giảm 7% so với tháng liền trước. Mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia hưởng lợi chủ yếu nhờ đoạn chững lại của Ford Territory. So với tháng 7, lượng tiêu thụ của Ford Territory đã bị sụt giảm 37,8% xuống chỉ còn 610 chiếc trong tháng 8.

Ở nửa sau bảng xếp hạng lần lượt là các mẫu xe Hyundai Tucson đạt 607 chiếc, giảm 8,4%; Honda CR-V đạt 317 chiếc, giảm 5,1%; và cuối cùng là Kia Sportage chỉ bán được 225 chiếc, lao dốc nặng nhất phân khúc khi giảm đến 48%.

Mặc dù bị sụt giảm đồng loạt khi tính theo tháng nhưng lũy kế 8 tháng năm 2026, tổng lượng xe SUV cỡ C tiêu thụ trên thị trường vẫn kịp thu về mức tăng trưởng lên đến 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 44.099 chiếc.

Trong đó, “quán quân” của phân khúc vẫn là Mazda CX-5 với 10.444 xe bán ra thị trường, tăng nhẹ 4,5% so với cùng kỳ 2025. VinFast VF 7 tăng tốc mạnh nhất 53,4%, đạt tổng cộng 7.820 chiếc. Ford Territory cũng thu về kết quả bán hàng 7.734 chiếc sau 8 tháng, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Hyundai Tucson cũng đang cho thấy khả năng tăng tốc khá tốt trên thị trường kể từ đầu năm nay - Ảnh: HTC

Có thể thấy nhóm ba mẫu xe dẫn đầu đều tăng trưởng doanh số. Tuy nhiên, tốc độ của Mazda CX-5 đang chậm lại khá rõ trong khi hai đối thủ bám đuổi phía sau lại vượt lên rất nhanh, đặc biệt là VinFast VF 7. Tình thế này có thể dẫn đến khả năng Mazda CX-5 sớm bị “soán ngôi” là hoàn toàn có thể xảy ra.

Mitsubishi Destinator cũng ít nhiều cho thấy sức hấp dẫn khi đạt sản lượng bán hàng 6.588 chiếc. Mặc dù vậy, mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia cũng mới chỉ ra mắt thị trường từ tháng cuối cùng của năm ngoái nên không có số liệu tham chiếu để so sánh.

Bên cạnh đó, do là xe mới nên lượng người tiêu dùng đặt mua cao cũng là dễ hiểu. Trên thực tế, khi so sánh các tháng liền kề từ đầu năm đến nay, doanh số của Mitsubishi Destinator cũng đang suy giảm rõ rệt.

Nhóm các mẫu xe bám đuổi phía sau đang duy trì tốc độ tăng trưởng khá đồng đều. Trong đó, Hyundai Tucson ghi nhận mức tổng sản lượng bán hàng 5.712 chiếc sau 8 tháng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Honda CR-V cũng bàn giao được 4.205 chiếc, tăng 14,6%. Cuối cùng là Kia Sportage ghi nhận mức sản lượng bán hàng 1.596 chiếc, tăng 17%.

Kết thúc 8 tháng năm 2026, mẫu xe Mazda CX-5 hiện đang chiếm lĩnh 23,7% thị phần của toàn phân khúc SUV cỡ C. “Miếng bánh” lớn thứ hai đạt 17,7% thuộc về mẫu thuần điện VinFast VF 7. Các mẫu xe tiếp theo lần lượt là Ford Territory giữ 17,5%, Mitsubishi Destinator có 14,9%, Hyundai Tucson chiếm 13%, Honda CR-V đạt 9,5% và nhỏ nhất là Kia Sportage chỉ nắm giữ được 3,6% thị phần.