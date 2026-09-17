Phân khúc sedan cỡ B: Toyota Vios đòi lại ngôi đầu từ Honda City

Tổng hợp số liệu của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Tập đoàn Thành Công (TC Group) cho thấy, toàn phân khúc sedan cỡ B chỉ có 1.626 xe được tiêu thụ trong tháng 8/2026, giảm đến 43,2% so với tháng liền trước. Mức sụt giảm này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ sụt giảm chung 25% của toàn thị trường.

Trong đó, 3 vị trí dẫn đầu đã có sự xáo trộn khi Toyota Vios lấy lại ngôi đỉnh bảng, đạt 656 chiếc, dù vẫn đánh rơi mất 32% doanh số so với tháng trước.

Toyota Vios lấy lại vị trí dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B sau khi bị Honda City vượt mặt tháng trước - Ảnh: TMV

Honda City bất ngờ lao dốc nặng khi sụt giảm đến 73%, chỉ còn đạt mức sản lượng bán hàng 279 chiếc trong tháng 8, theo đó tụt thẳng xuống vị trí thứ ba.

Nhờ cú lao dốc không phanh của Honda City, mẫu xe Mazda2 đã leo một bậc lên vị trí á quân với lượng xe bán ra thị trường đạt 482 chiếc, mặc dù cũng chịu tỷ lệ sụt giảm đến 13,9%.

Hai mẫu xe cuối cùng lần lượt là Hyundai Accent đạt 151 chiếc, giảm 26%; Mitsubishi Attrage lao dốc nặng thứ hai phân khúc khi -40,2%, chỉ còn đạt vẻn vẹn 58 chiếc bán ra trong tháng 8 vừa qua, đồng thời tiếp tục "bám chặt" vị trí xe ế ẩm nhất phân khúc.

Thị trường ô tô Việt Nam vừa đi qua "mùa Ngâu" với những biến động lớn. Tổng lượng ô tô tiêu thụ trên toàn thị trường tháng 8 sụt giảm 25% so với tháng liền trước, đa số các mẫu xe đều bị lao dốc. Riêng phân khúc sedan cỡ B bị sụt giảm nặng hơn và đây cũng là hiện tượng dễ hiểu khi nhóm xe gầm thấp đang ngày càng đi sâu vào thoái trào.

Honda City vẫn nắm giữ được thị phần lớn thứ hai phân khúc sau 8 tháng năm 2026 - Ảnh: HVN

Luỹ kế 8 tháng năm 2026, toàn phân khúc sedan cỡ B tiêu thụ được 17.955 chiếc, sụt giảm 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ sụt giảm này càng khiến bức tranh tiêu dùng của phân khúc sedan cỡ B ảm đạm hơn khi đặt cạnh mức tăng trưởng chung 12% của toàn thị trường.

Tính từ đầu năm đến nay, chỉ có duy nhất mẫu xe Mazda2 tăng trưởng doanh số 12,4% lên mức tổng sản lượng bán hàng 3.634 chiếc. Mặc dù vậy, Mazda2 vẫn chỉ là mẫu xe có doanh số cao thứ ba phân khúc, đứng sau Toyota Vios và Honda City.

Toyota Vios tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với tổng sản lượng bán hàng 6.173 chiếc, giảm giá 14,3% so với cùng kỳ 2025, đồng thời tạo được khoảng cách khá an toàn so với phần còn lại.

Honda City tiêu thụ được 4.835 chiếc sau 8 tháng, sụt giảm 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái và là mẫu xe có doanh số tốt thứ hai phân khúc.

Hyundai Accent ngày càng tỏ ra đuối sức trước 3 đối thủ cạnh tranh đến từ Nhật Bản - Ảnh: HTV

Hai mẫu xe cuối cùng vẫn là Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage, đạt lần lượt 2.441 chiếc (giảm 47,3%) và Mitsubishi Attrage đạt 872 chiếc (giảm 24,7%). Mitsubishi Attrage cũng là mẫu xe duy nhất không thể chạm ngưỡng doanh số 1.000 chiếc cộng dồn 8 tháng.

Như vậy, Toyota Vios vẫn đang là mẫu xe sở hữu "miếng bánh" thị phần lớn nhất phân khúc sedan cỡ B với 34,4%. Các mẫu xe còn lại là Honda City chiếm 26,9%, Mazda2 giữ 20,2%, Hyundai Accent đạt 13,6% và nhỏ nhất là Mitsubishi Attrage chỉ có được 4,9%.