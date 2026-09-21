Phân khúc ô tô gầm thấp cỡ A đã hoàn toàn cạn kiệt sức hút?

Số liệu được công bố bởi Tập đoàn Thành Công (TC Group) cho biết, chỉ có 91 chiếc xe Hyundai Grand i10 được bán ra thị trường Việt Nam trong tháng 8 vừa qua, sụt giảm 22,2% so với tháng liền trước.

Trong khi đó, theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), mẫu xe Toyota Wigo cũng chỉ thu về mức doanh số bán hàng 76 chiếc, thấp hơn tháng 7 đến 60,8%.

Mẫu xe còn lại trong phân khúc là Kia Morning đã được Thaco Auto gộp chung doanh số cùng với 3 mẫu xe có doanh số thấp khác là Soluto, K3 và K5 vào một hạng mục là “Xe khác”. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của VAMA thậm chí không ghi nhận bất kỳ kết quả bán hàng nào của cả mục “Xe khác” của thương hiệu Kia.

Hyundai Grand i10 vẫn duy trì được doanh số bán hàng tốt hơn Toyota Wigo nhờ danh mục phiên bản phong phú hơn - Ảnh: HTV

Như vậy, tính chung cả phân khúc ô tô gầm thấp cỡ A chỉ đạt tổng sản lượng bán hàng 167 chiếc trong tháng 8, sụt giảm đến 46,3% so với tháng liền kề trước đó. Đây là mức doanh số thấp kỷ lục của loại hình ô tô từng một thời là “gà đẻ trứng vàng” của một số thương hiệu phổ thông tại thị trường Việt Nam.

Đợt lao dốc sâu trong tháng 8 bị ảnh hưởng đáng kể bởi tâm lý mùa Ngâu khi rơi gần như trọn vẹn vào tháng 7 âm lịch. Mặc dù vậy, cộng dồn 8 tháng, bức tranh tổng thể của phân khúc gầm thấp cỡ A cũng không tươi sáng hơn là bao.

Cụ thể, chỉ có 1.945 xe được bán ra thị trường lũy kế 8 tháng, sụt giảm đến 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính với mức tổng doanh số này, phân khúc xe gầm thấp cỡ A hiện chỉ còn chiếm khoảng 1,5% tổng dung lượng của toàn thị trường ô tô Việt Nam. “Miếng bánh” thị phần ở cùng kỳ năm ngoái ước tính đạt khoảng gần 2,5%.

Chi tiết hơn, mẫu xe Toyota Wigo lao dốc nặng hơn khi đánh mất đến 69,4% doanh số so với cùng kỳ 2025, đạt tổng sản lượng bán hàng 473 chiếc sau 8 tháng. Hyundai Grand i10 khá khẩm hơn khi đạt 1.472 chiếc, giảm 27,5%, doanh số cao hơn gấp 3 lần đối thủ cạnh tranh trực tiếp còn trụ lại.

Mẫu xe Toyota Wigo chỉ còn phân phối duy nhất một phiên bản trên thị trường - Ảnh: TMV

Tỷ lệ sụt giảm của cả giai đoạn lũy kế năm 2026 thực tế cũng chỉ nhẹ hơn đôi chút so với tỷ lệ sụt giảm của tháng 8 so với tháng 7. Hiện tượng này phần nào cho thấy, dường như sức hấp dẫn của nhóm ô tô gầm thấp cỡ A đã hoàn toàn cạn kiệt.

Trên thực tế, phân khúc này cũng đã bắt đầu đi sâu vào xu hướng thoái trào từ khoảng 5 năm trở về trước và ngày càng ảm đạm kể từ khi VinFast chuyển hẳn sang sản xuất xe điện từ cuối năm 2022.

Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng tốt, thị trường ô tô liên tục được mở rộng, người tiêu dùng cũng có nhu cầu dịch chuyển sang các dòng xe gầm cao và các phân khúc cỡ lớn hơn. Đây là sức ép cơ bản của nội tại thị trường đứng ở góc độ xu hướng tiêu dùng.

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu của những người tiêu dùng cá nhân mua xe lần đầu, xe cỡ A cũng từng là lựa chọn tối ưu của nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách. Do đó, khi người tiêu dùng dịch chuyển sang kiểu loại xe gầm cao và kích thước lớn hơn, đồng thời nhóm khách hàng dịch vụ có lựa chọn “kinh tế” hơn với các mẫu xe điện VinFast, phân khúc xe xăng gầm thấp cỡ A khó tránh khỏi đợt thoái trào, thậm chí có thể đối mặt nguy cơ hoàn toàn bị đánh bật khỏi thị trường.