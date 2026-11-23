Tổng hợp từ các nguồn thống kê chính thức cho thấy, tổng lượng xe gầm cao cỡ C bán ra thị trường tháng 10/2026 đạt 5.680 chiếc, giảm gần 3,7% so với tháng liền trước. Đây thực tế là mức giảm khá nhẹ so với tỷ lệ sụt giảm chung hơn 10% của toàn thị trường. Dữ liệu thống kê được tính trên các mẫu xe có doanh số tốt, được các nhà sản xuất và phân phối công khai kết quả bán hàng.

Mazda CX-5 vẫn đang dẫn đầu với sản lượng bán hàng 1.617 chiếc trong tháng 10, tăng 11,6% so với tháng 9. Hyundai Tucson bất ngờ lùi xuống vị trí thứ tư sau khi bị sụt giảm 28,1% doanh số, đạt 761 chiếc trong tháng 10.

Mazda CX-5 vẫn duy trì vị trí đỉnh bảng - Ảnh: Thaco Auto

Mẫu xe thuần điện VinFast VF 7 sụt giảm 14,9% với lượng xe bàn giao đến tay khách hàng đạt 929 chiếc. Dù vậy, mức doanh số này vẫn đủ sức giúp mẫu xe thuần điện thương hiệu Việt vững chắc ở vị trí bán chạy thứ hai phân khúc.

Một mẫu xe đắt khách khác là Ford Territory cũng bất ngờ chững lại khi chỉ bán ra thị trường được 924 chiếc, giảm 28,1% so với tháng liền kề trước đó. Tuy nhiên, do nhiều đối thủ cũng bị sụt giảm nên mẫu xe Mỹ vẫn duy trì được vị thế bán chạy thứ ba trên bảng xếp hạng.

Ford Territory duy trì sức hút nhờ kích thước lớn và trang bị nhiều tiện nghi - Ảnh: FVL

Ở nửa sau bảng xếp hạng, Mitsubishi Destinator vẫn tiếp đà lao dốc khi chỉ bán được 530 chiếc, sụt giảm đến hơn 38,4% so với tháng trước. Destinator chính là mẫu xe đánh mất doanh số nặng nhất phân khúc, đồng thời cũng kéo dài đà suy giảm dù mới chỉ ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 12/2025.

Honda CR-V là mẫu xe có tốc độ tăng trưởng cao thứ hai chỉ sau Hyundai Tucson khi vọt lên 35,9% so với tháng trước, dù vẫn đang ở nhóm cuối với sản lượng bán hàng 416 chiếc. Kia Sportage sau khi bổ sung các phiên bản hybrid vẫn chưa thể cải thiện sức bán khi chỉ đạt 260 chiếc, thậm chí sụt giảm 13,9%.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, ngôi vị quán quân tiếp tục thuộc về Mazda CX-5 với tổng sản lượng bán hàng đạt 13.510 chiếc, tăng nhẹ 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù có dấu hiệu chững lại song mẫu xe duy nhất đến từ nước Mỹ là Ford Territory vẫn đang nắm giữ vị thế xe gầm cao cỡ C được ưa chuộng thứ hai trên thị trường, đạt tổng cộng 9.943 chiếc, tăng 3,7%.

Dù cũng đã ở gần cuối vòng đời sản phẩm song mẫu SUV thuần điện VinFast VF 7 vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ đối với người tiêu dùng. Cụ thể, đã có đến 9.841 chiếc VF 7 bàn giao đến tay khách hàng sau 10 tháng, đạt tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ lên đến 39,3%, đồng thời là mẫu xe tăng doanh số mạnh mẽ nhất phân khúc.

VinFast VF 7 tăng trưởng doanh số mạnh nhất lũy kế 10 tháng 2026.

Kia Sportage ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng bán hàng rất cao thứ hai phân khúc (+31,1%) song cũng chỉ đạt 2.158 chiếc sau 10 tháng, đồng thời là mẫu xe có doanh số thấp nhất phân khúc.

Dù sụt giảm khá mạnh tháng 10 song mẫu xe “đồng hương” Hàn Quốc với Kia Sportage là Hyundai Tucson vẫn kịp thu về kết quả bán hàng 7.477 chiếc, đạt tỷ lệ tăng trưởng rất đáng khích lệ hơn 9,3% so với cùng kỳ 2025. Với mức doanh số lũy kế này, Hyundai Tucson hoàn toàn có thể vượt mặt đối thủ Mitsubishi Destinator sau khi kết thúc năm 2026.

Trong khi đó, Mitsubishi Destinator không ghi nhận tăng trưởng do mới chỉ ra mắt thị trường Việt Nam hồi cuối năm ngoái. Mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia đạt sản lượng bán hàng lũy kế 7.979 chiếc, đứng ở vị trí thứ tư. Honda CR-V tăng doanh số rất nhẹ 0,7% lên con số 4.927 chiếc.

Có thể thấy nhóm SUV cỡ C đang là phân khúc đang cạnh tranh khá cân bằng ở thị trường ô tô Việt Nam. Tính đến hết tháng 10, Mazda CX-5 vẫn đang là mẫu xe được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất với 24,2% thị phần.

Lợi thế về kích thước và trang bị tiện nghi giúp Ford Territory duy trì được sức hấp dẫn và kết thúc 10 tháng năm 2026 với thị phần 17,8%. “Miếng bánh” lớn thứ ba 17,6% thị phần thuộc về mẫu xe thuần điện VinFast VF 7.

Mẫu xe Honda CR-V - Ảnh: HVN

Hai mẫu xe được chia phần trung bình và gần tương đương nhau là Mitsubishi Destinator và Hyundai Tucson, đạt lần lượt 14,3% và 13,4% thị phần.

Dù tăng trưởng rất mạnh về doanh số trong các tháng gần đây nhưng mẫu xe Kia Sportage vẫn đang là cái tên kém hấp dẫn nhất phân khúc khi chỉ có được 3,9% thị phần. Nhỉnh hơn đôi chút là Honda CR-V với thị phần đạt 8,8%.

Trên thực tế các dữ liệu so sánh nêu trên mới chỉ tính trên các mẫu xe được công khai kết quả bán hàng. Phân khúc SUV cỡ C hiện còn nhiều mẫu xe khác cùng cạnh tranh như Subaru Forester, Skoda Karoq, Volkswagen Tiguan; hay nhóm xe Trung Quốc như Geely EX5, Lynk & Co 01, BYD Sealion 6, Jaecoo J7 và MG HS… Tuy nhiên, doanh số thực tế của nhóm này cũng rất thấp nên hầu như không có khả năng tác động đến bối cảnh chung của toàn phân khúc.