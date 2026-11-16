Phân khúc ô tô bán tải: Hilux thêm một lần vượt qua Ranger

Thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, toàn phân khúc ô tô bán tải chỉ có tổng lượng xe tiêu thụ đạt 1.736 chiếc trong tháng 10/2026, sụt giảm mạnh 25,3% so với tháng liền trước. Tỷ lệ sụt giảm này là sâu hơn đáng kể so với mức giảm chung khoảng 17% của toàn thị trường (không bao gồm VinFast).

Toyota Hilux là “ngôi sao sáng” duy nhất trong phân khúc khi bất ngờ vọt từ 426 chiếc hồi tháng 9 lên 941 chiếc vào tháng 10, tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng lên đến 120,9%. Với mức doanh số này, Toyota Hilux cũng đã có thêm một lần vượt qua đối thủ Ford Ranger để leo lên vị trí xe bán tải đắt khách nhất thị trường.

Thế hệ hoàn toàn mới giúp Toyota Hilux 2026 duy trì được sức hút kể từ đầu năm.

Lần gần nhất Toyota Hilux vượt qua được Ford Ranger là vào tháng 6, khi đạt sản lượng bán hàng 1.000 chiếc còn đối thủ đến từ nước Mỹ đạt 852 chiếc. Trước đó, Hilux cũng đã có một lần làm được việc này là vào tháng 2 với sản lượng bán hàng 871 chiếc trong khi Ford Ranger đạt 809 chiếc.

Trong khi Toyota Hilux tăng hơn gấp đôi doanh số thì “vua bán tải” Ford Ranger lại bị sụt giảm đến -47,6%, chỉ còn đạt 601 chiếc. Đây cũng chính là mức doanh số thấp nhất của Ranger trong khoảng 4 năm trở lại đây. Lần gần nhất sản lượng bán hàng của Ford Ranger thấp hơn tháng 10/2026 là vào tháng 8/2021 với 396 xe tiêu thụ trên thị trường. Tuy nhiên, tháng 8/2021 là quãng thời gian thị trường ô tô Việt Nam gần như ngưng trệ hoàn toàn do hoạt động giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19.

Phiên bản Ford Ranger Wildtrak 3.0 2026 - Ảnh: FVL

Nguyên nhân khiến doanh số Ford Ranger sụt giảm, theo nhận định của một số chuyên gia, là một phần bởi mẫu xe Mỹ mới đây đã điều chỉnh tăng giá nhẹ thêm 19 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức tăng giá của Ford Ranger trên thực tế không tác động quá lớn mà bởi phân khúc này cũng đang có xu hướng yếu dần sức hấp dẫn. Minh chứng là hai mẫu xe còn lại trong phân khúc thậm chí còn lao dốc nặng hơn.

Cụ thể, Mitsubishi Triton chỉ tiêu thụ được 176 chiếc trong tháng 10, sụt giảm đến 74,8% so với tháng liền kề trước đó, đồng thời cũng là mẫu xe lao dốc nặng nhất phân khúc.

Ế ẩm nhất là Isuzu D-Max cũng bị sụt giảm đến 66,7% doanh số, chỉ còn đạt vẻn vẹn 18 chiếc trong tháng 10.

Mặc dù bị Toyota Hilux “vượt mặt” trong tháng 10 song nếu tính lũy kế 10 tháng năm 2026, Ford Ranger vẫn bỏ xa phần còn lại về doanh số bán hàng.

Cũng theo số liệu của VAMA, cộng dồn 10 tháng 2026 đã có 10.436 chiếc Ford Ranger được tiêu thụ trên thị trường, tăng nhẹ 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời giữ chắc ngôi vị ô tô bán tải được ưa chuộng nhất.

Đứng thứ hai chính là Toyota Hilux. Sau khi ra mắt thế hệ hoàn toàn mới, Hilux liên tiếp tăng trưởng doanh số để cán đích 10 tháng ở mức 6.628 chiếc, tăng mạnh nhất 16,5% so với cùng kỳ.

Mẫu xe thứ ba là Mitsubishi Triton đạt tổng sản lượng bán hàng 3.700 chiếc, tăng nhẹ 5%. Cuối cùng là Isuzu D-Max chỉ đạt 526 chiếc dù tăng nhẹ thêm 3,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung toàn phân khúc đã có 21.290 chiếc bán tải được tiêu thụ trên thị trường, đạt tỷ lệ tăng trưởng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về thị phần, Ford Ranger vẫn đang gần như áp đảo hoàn toàn khi nắm giữ đến 49%. Toyota Hilux kể từ khi ra mắt thế hệ mới cũng đã mở rộng lên 31,1% thị phần của phân khúc. “Miếng bánh” nhỏ còn lại dành cho Mitsubishi Triton với 17,4% và Isuzu D-Max vẻn vẹn 2,5% thị phần.