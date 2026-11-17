Doanh số MPV xăng sụt giảm mạnh do mất tệp khách dịch vụ vào tay xe điện.

Áp lực "đè giá" từ phân khúc MPV hạng C khiến cuộc đua giảm giá bùng nổ. Sức ép này buộc nhóm MPV cỡ nhỏ phải giảm giá sâu để tự cứu mình.

Trước thế "gọng kìm", các mẫu MPV xăng cỡ nhỏ buộc phải từ bỏ sự phụ thuộc vào nhóm khách hàng kinh doanh vận tải. Lối thoát chiến lược là tập trung vào tệp gia đình trẻ mua xe lần đầu tại các tỉnh lẻ.

Nhịp sụt giảm sâu của nhóm MPV xăng cỡ nhỏ

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2026 ghi nhận một bước lùi đáng chú ý ở phân khúc xe đa dụng (MPV) 7 chỗ sử dụng động cơ đốt trong khi tổng lượng tiêu thụ chỉ đạt 3.368 xe, giảm khoảng 22% so với tháng trước. Phân tích sâu vào dữ liệu bán hàng của từng mẫu xe, sự suy yếu tập trung nặng nề nhất ở nhóm MPV cỡ nhỏ giá rẻ vốn từng là "gà đẻ trứng vàng" của các hãng xe Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Cựu vương" Mitsubishi Xpander chỉ đạt doanh số 606 xe trong tháng 10, lao dốc tới 37% so với tháng liền trước, dù vẫn duy trì vị thế dẫn đầu xét theo lũy kế 10 tháng với 11.102 chiếc. Tương tự, mẫu xe đồng hương Toyota Veloz Cross cũng sụt giảm 18% theo tháng khi chỉ bàn giao được 498 xe, nâng tổng lượng tiêu thụ từ đầu năm lên 7.650 xe. Các đại diện khác trong nhóm phổ thông cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống khi Hyundai Stargazer chỉ bán được 153 xe (giảm 24%, lũy kế 2.750 xe), Suzuki XL7 đạt 65 xe (giảm 43%, lũy kế 1.386 xe), và Toyota Avanza Premio vỏn vẹn 22 xe (giảm 12%, lũy kế 535 xe). Điểm sáng hiếm hoi ở phân khúc tầm trung chỉ gọi tên KIA Carens với 383 xe (lũy kế 3.919 xe) và Honda BR-V đạt 232 xe (lũy kế 2.120 xe).

Sự sụt giảm mạnh mẽ của nhóm MPV xăng cỡ nhỏ không đơn thuần xuất phát từ biến động thị trường chung mà đến từ sự thay đổi cấu trúc nhu cầu của nhóm khách hàng chủ lực là các doanh nghiệp vận tải và tài xế kinh doanh dịch vụ.

Trong nhiều năm qua, các mẫu xe như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross sống khỏe nhờ tệp khách hàng chạy dịch vụ nhờ lợi thế 7 chỗ ngồi, chi phí đầu tư ban đầu hợp lý và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của động cơ xăng dung tích nhỏ. Tuy nhiên, bức tranh này đã hoàn toàn đảo chiều trong năm 2026 với sự bùng nổ của các dòng xe thuần điện được thiết kế tối ưu cho mục đích thương mại.

Theo số liệu công bố từ VinFast, chỉ tính riêng trong tháng 10/2026, mẫu xe 7 chỗ chuyên dụng dịch vụ Limo Green đã đạt doanh số lên tới 2.957 chiếc, nâng tổng lượng xe bàn giao lũy kế 10 tháng đầu năm lên con số khổng lồ 42.975 xe.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh, doanh số tháng 10 của một mình mẫu xe điện Limo Green đã tiệm cận tổng lượng tiêu thụ của toàn bộ phân khúc MPV động cơ đốt trong cộng lại (3.368 xe).

Bên cạnh đó, sự góp mặt của mẫu VF MPV 7 với 1.319 xe bán ra trong tháng 10 và 13.297 xe lũy kế càng làm thu hẹp nghiêm trọng không gian sinh tồn của các dòng MPV xăng truyền thống.

Với lợi thế tuyệt đối về chi phí năng lượng nhờ chính sách miễn phí sạc pin công cộng đến tháng 2/2029 cùng chi phí bảo dưỡng định kỳ thấp, xe điện đã lấy đi miếng bánh thị phần béo bở nhất của phân khúc MPV xăng cỡ nhỏ.

Đòn bẩy công nghệ và cuộc "đè giá" từ MPV hạng C

Không chỉ bị tấn công từ phía dưới bởi làn sóng xe điện dịch vụ, nhóm MPV xăng cỡ nhỏ còn đang chịu sức ép "đè giá" trực diện từ phân khúc MPV hạng C cỡ trung ở phía trên.

Minh chứng rõ nét nhất cho xu hướng dịch chuyển là màn bứt phá doanh số ngoạn mục của Toyota Innova Cross trong tháng 10/2026.

Bất chấp xu hướng giảm chung của toàn phân khúc, Innova Cross vẫn đạt doanh số 1.078 xe, trở thành mẫu MPV động cơ đốt trong duy nhất vượt ngưỡng 1.000 xe trong hai tháng liên tiếp và nâng tổng doanh số lũy kế 10 tháng lên 10.037 xe.

Đáng chú ý, phiên bản sử dụng công nghệ hybrid (HEV) đóng góp tới gần một nửa tổng doanh số của mẫu xe này trong tháng 10, cho thấy người tiêu dùng gia đình ngày càng sẵn sàng chi trả cao hơn cho những dòng xe rộng rãi, tiện nghi và ứng dụng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu tiên tiến. Trong khi đó, các đối thủ cùng phân khúc cỡ trung và cỡ lớn như KIA Carnival đạt 267 xe (lũy kế 3.556 xe), Hyundai Custin đạt 40 xe (lũy kế 817 xe) và Toyota Alphard đạt 24 xe (lũy kế 287 xe).

Sức ép từ phân khúc trên càng trở nên ngột ngạt khi bước sang tháng 11/2026, Toyota Việt Nam tung ra gói ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ với tổng giá trị từ 45 đến 60 triệu đồng cho các phiên bản Innova Cross.

Chính sách này đưa giá khởi điểm thực tế của Innova Cross xuống chỉ còn từ 730 triệu đồng, mức giá tiệm cận và “đè” trực tiếp lên các phiên bản cao cấp của phân khúc MPV cỡ nhỏ. Đứng trước nguy cơ mất trắng khách hàng gia đình vào tay dòng xe hạng C rộng rãi hơn, các hãng xe ở phân khúc MPV cỡ nhỏ buộc phải lao vào cuộc chiến giảm giá khốc liệt trong tháng 11 để tự cứu mình.

Mitsubishi tiếp tục duy trì gói hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ trị giá từ 57 đến 70 triệu đồng kèm phiếu nhiên liệu cho Xpander và bổ sung gói bảo hiểm thân vỏ 2 năm (tùy phiên bản).

Toyota áp dụng mức ưu đãi với Veloz Cross và Avanza Premio được hưởng đồng thời ưu đãi lãi suất, hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (65 – 70 triệu đồng) và quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe, ưu đãi lãi suất.

Trong khi đó, Honda BR-V tung gói hỗ trợ kỷ lục lên tới 142 triệu đồng cho bản L, còn Suzuki XL7 ưu đãi từ 25 triệu đồng cho bản mới đến 90 triệu đồng cho bản cũ.

Thế gọng kìm giữa xe điện dịch vụ và xe đa dụng hạng C đang buộc các nhà sản xuất xe MPV xăng cỡ nhỏ phải định vị lại toàn diện chiến lược sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Khi tệp khách hàng kinh doanh vận tải gần như đã dịch chuyển sang phương tiện thuần điện để tối ưu hóa biên lợi nhuận khai thác, các mẫu xe xăng cỡ nhỏ không thể tiếp tục dựa dẫm vào doanh số bán sỉ cho các hãng taxi hay xe hợp đồng.

Thay vào đó, lối thoát duy nhất của phân khúc này theo đánh giá của giới chuyên gia có lẽ sẽ là tập trung khai thác nhóm khách hàng gia đình trẻ mua xe lần đầu ở khu vực tỉnh lẻ, nơi hạ tầng trạm sạc chưa quá dày đặc và ngân sách đầu tư giới hạn ở ngưỡng dưới 600 triệu đồng. Đồng thời, việc sớm phổ cập công nghệ hybrid tự sạc xuống các dòng MPV cỡ nhỏ cũng sẽ là chìa khóa quan trọng giúp các hãng xe Nhật Bản và Hàn Quốc duy trì sức cạnh tranh về chi phí vận hành, tạo ra rào cản phòng thủ vững chắc trước sự lấn lướt của kỷ nguyên điện hoá.