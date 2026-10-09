Phấn khởi khi đường cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe

Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua thành phố Đồng Nai. Ảnh: C.T.V

Người dân phấn khởi khi từ các tỉnh miền Tây có thể đi thẳng đến khu vực Long Thành, quốc lộ 51 mà không phải vòng qua nhiều tuyến đường đông đúc ở Thành phố Hồ Chí Minh như trước. Thời gian đi lại rút ngắn, giảm áp lực giao thông, đồng thời tạo thêm thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa đến Sân bay Long Thành và các cảng biển phía Đông.

Thêm hành lang giao thông liên vùng

Các lối vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua địa bàn Đồng Nai chính thức được mở để phương tiện lưu thông trên toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Sau 12 năm kể từ khi khởi công, tuyến cao tốc dài gần 58km đã được nối liền, tạo thành một trục giao thông xuyên suốt giữa khu vực phía Tây và phía Đông Nam Bộ.

Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua địa bàn Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài gần 29km. Tuyến đường được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

Dự án được khởi công năm 2014, quá trình triển khai dự án từng gặp nhiều khó khăn về thủ tục, nguồn vốn và cơ chế đầu tư, khiến tiến độ bị kéo dài. Việc hoàn thành và đưa toàn tuyến vào khai thác vì vậy được người dân, doanh nghiệp vận tải và các địa phương trong vùng kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả của một công trình giao thông liên vùng đã được chờ đợi trong nhiều năm.

Điểm đáng chú ý nhất là khi đường cao tốc thông xe toàn tuyến là phương tiện từ miền Tây có thể đi thẳng đến khu vực quốc lộ 51 của Đồng Nai mà không phải đi xuyên qua nhiều tuyến đường đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh như trước.

Theo các tài xế, trước đây hành trình từ miền Tây đến Đồng Nai thường phải qua nhiều tuyến đường như: Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công rồi mới kết nối với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và đi ra quốc lộ 51. Vào những thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao, hành trình này dễ phát sinh ùn tắc, làm kéo dài thời gian di chuyển.

Với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, một phần dòng phương tiện liên vùng sẽ có thêm lựa chọn đi vòng ngoài khu vực đô thị. Tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn hơn 1 giờ hành trình từ miền Tây đến Đồng Nai, đồng thời mở thêm hướng vận chuyển hàng hóa, nông sản đến các cảng biển phía Đông, trong đó có cụm Cảng Cái Mép - Thị Vải.

Đối với Đồng Nai, tuyến cao tốc có ý nghĩa trong việc kết nối với khu vực Long Thành và Sân bay Long Thành, đồng thời góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Thêm cơ hội phát triển

Ngay sau khi đường cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến, thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Chia sẻ với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều bạn đọc bày tỏ sự phấn khởi, kỳ vọng. Nhiều ý kiến cho rằng lợi ích dễ nhận thấy nhất khi tuyến cao tốc này vận hành là người dân và tài xế có thêm một lựa chọn để đi lại giữa miền Tây và Đồng Nai, thay vì phải đi qua nhiều tuyến đường đông phương tiện ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Chị Trần Bảo Anh (ở phường Long Thành) chia sẻ: Gia đình chồng chị ở Long An (trước đây), từ nay việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều, không phải đi vào khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, tránh ùn tắc. Giảm thời gian di chuyển cũng đồng nghĩa với tiết kiệm nhiên liệu và chi phí cho mỗi chuyến đi.

Chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến phấn khởi cho rằng: Việc hình thành tuyến kết nối trực tiếp từ miền Tây qua Long Thành, Đồng Nai đến khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ tạo thêm hành lang vận chuyển tránh các khu vực đô thị đông đúc. Khi thời gian vận chuyển được rút ngắn, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện tiết giảm chi phí logistics.

“Một phương tiện giảm được khoảng 1 giờ di chuyển có thể chưa phải con số quá lớn, nhưng khi hàng triệu lượt phương tiện cùng tiết kiệm thời gian, đó sẽ là nguồn lực đáng kể đối với toàn xã hội” - tài khoản Facebook Trần Quốc chia sẻ.

Nhìn nhận giá trị của tuyến đường không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian đi từ địa điểm này đến địa điểm khác, ông Võ Quốc Bảo (ở phường Trấn Biên) cho rằng: Khi kết nối miền Tây với Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Đồng Nai và hệ thống cảng biển phía Đông, cùng với các tuyến vành đai được hoàn thiện, mạng lưới giao thông phía ngoài đô thị sẽ ngày càng phát huy vai trò. Khi đó, dòng người, hàng hóa và không gian phát triển kinh tế có thêm điều kiện được tổ chức lại theo hướng liên kết vùng.

Ông Nguyễn Thanh Tú (ở Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Việc có thêm một tuyến kết nối trực tiếp giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ sẽ góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 1, quốc lộ 51 và một số tuyến đường qua khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chia sẻ lưu lượng với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây”.

Với người dân, niềm vui trước mắt có thể rất giản dị: một chuyến đi thuận tiện hơn, ít phải vòng qua những tuyến đường đông đúc. Nhưng khi hàng hóa được vận chuyển nhanh hơn, phương tiện giảm thời gian chờ đợi và các tuyến đường được chia sẻ lưu lượng, những lợi ích đó có thể lan tỏa rộng hơn, trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực phía Nam.