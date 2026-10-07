Phản hồi của stylist Trang Pháp khi bị fan BABYMONSTER tố 'đạo' đồ diễn Chiquita

Ngày 5/10, Trang Pháp thu hút sự chú ý khi tham gia trình diễn tại Đại nhạc hội Vu Hồ (Wuhu Super Concert) tại Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Vu Hồ (An Huy, Trung Quốc). Sự kiện thu hút khoảng 25.000 khán giả và được xem là sân khấu debut solo của Trang Pháp tại thị trường tỉ dân. Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra xoay quanh phần trang phục của nữ ca sĩ.

Trang phục biểu diễn của Trang Pháp tại Wuhu Super Concert.

Trong phần trình diễn cho ca khúc Chỉ Là, Trang Pháp đã diện một thiết kế lấy cảm hứng từ tinh thần showgirl, kết hợp họa tiết sequin và dải tua rua lấp lánh. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chiếc nơ pha lê cánh bướm cỡ đại được đính ngay giữa chiếc áo crop top, tạo nên tổng thể quyến rũ, hiện đại mà không kém phần nữ tính.

Song, các MONSTIEZ (tên fandom của BABYMONSTER) đã nhanh chóng nhận ra sự tương đồng trong trang phục của Trang Pháp và outfit của Chiquita trên sân khấu Kyocera Dome Osaka vào ngày 22/9. Đáng chú ý, đây là một trong những outfit do chính tay Chiquita thiết kế cho sân khấu solo của mình.

Chiquita nhắn nhủ fan sau buổi biểu diễn: "Các bạn thích loạt trang phục mới này chứ? Là mình tự thiết kế đấy! Hy vọng các bạn sẽ thích chúng".

Trang phục do Chiquita thiết kế cho sân khấu ngày 22/9, thuộc khuôn khổ world tour CHOOM của BABYMONSTER.

Khi đặt lên bàn cân, không khó để nhận ra hai outfit có khá nhiều điểm chung: Cùng phong cách showgirl màu đỏ lộng lẫy, phối crop top cùng quần ngắn cạp trễ, dây xích làm bằng đá quấn ngang eo, những dải dây tua rua và nhất là chiếc nơ to bản ở giữa áo. Những điểm trùng hợp này khiến cộng đồng MONSTIEZ tại Việt Nam phẫn nộ, đặt nghi vấn stylist của Trang Pháp đã "sao chép" sáng tạo của Chiquita.

Trước "khói lửa" ngày càng căng thẳng, nam stylist của Trang Pháp đã lên tiếng giải thích. Theo anh, thiết kế được xây dựng dựa trên tinh thần performance wear, kết hợp chi tiết đính đá và motif cánh bướm ở phần ngực. Ngoài ra, stylist cũng đính kèm moodboard cho thấy một số nguồn mà anh đã tham khảo, cũng như quá trình phác thảo ý tưởng cho outfit.

Phần giải thích từ phía stylist của Trang Pháp.

Tuy nhiên, những thông tin từ phía stylist vẫn chưa đủ sức thuyết phục cộng đồng người hâm mộ. Theo các MONSTIEZ, ảnh chụp màn hình mà stylist cung cấp không thể hiện rõ thời điểm ê-kíp bắt đầu xây dựng concept và moodboard cho trang phục của Trang Pháp. Trong khi đó, Chiquita đã trình diễn từ ngày 22/9, còn buổi fitting trang phục của Trang Pháp được ghi trong tin nhắn là ngày 29/9.

Nếu ê-kíp có thể chứng minh quá trình lên ý tưởng đã được thực hiện trước ngày 22/9 thì có thể đẩy lùi nghi vấn đạo nhái. Dù vậy, bằng chứng hiện tại của stylist vẫn chưa làm rõ được mốc thời gian này.

Phần xin lỗi từ phía stylist.

Trên trang Threads cá nhân, nam stylist nhận trách nhiệm về việc "chưa quản lí tốt phần việc của mình" và xin lỗi "tới tất cả những người đã bị ảnh hưởng". Dù vậy, động thái của anh vẫn chưa thể xoa dịu cộng đồng MONSTIEZ.

Người hâm mộ cho rằng, thay vì chỉ để lại bình luận trả lời của dân mạng, anh nên xin lỗi và giải thích rõ ràng trong một bài viết chính thức, để tránh "khói lửa" ngày càng bị đẩy đi xa và gây ảnh hưởng đến Trang Pháp.