Phân hội Âm nhạc tỉnh Đồng Tháp Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ban Chấp hành Phân hội Âm nhạc tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Phân hội Âm nhạc tỉnh Đồng Tháp duy trì hoạt động sáng tác, giao lưu, tham gia các cuộc thi và bồi dưỡng chuyên môn, góp phần phát huy năng lực sáng tạo của hội viên. Nhiều tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, văn hóa, con người và đời sống địa phương, phản ánh quá trình phát triển của Đồng Tháp.

Cùng với đó, sau sáp nhập, lực lượng sáng tác được mở rộng, tạo thêm điều kiện phát triển hoạt động âm nhạc. Nhiều hội viên đã đạt nhiều giải thưởng ở cấp Trung ương, bộ, ngành, địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng Phân hội đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng sáng tác, phát hiện, bồi dưỡng lực lượng trẻ và ứng dụng công nghệ số.

Nhiệm kỳ mới, Phân hội phấn đấu phối hợp phát triển từ 3 - 4 hội viên mới mỗi năm; tổ chức ít nhất 1 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và 1 chương trình giới thiệu tác giả, tác phẩm hằng năm. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 2 cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Đồng Tháp; khuyến khích hội viên tham gia các hoạt động sáng tác, giao lưu và cuộc thi âm nhạc trong khu vực, cả nước.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Phân hội Âm nhạc nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 5 thành viên. Nhạc sĩ Võ Quang Đảm (Vĩnh Khánh) được bầu giữ chức Phân hội trưởng.

Dịp này, các hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào âm nhạc được Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp tặng Giấy khen.