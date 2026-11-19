Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa (Phân hiệu) được thành lập theo Quyết định số 5043/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được phép hoạt động đào tạo từ năm học 2016-2017 theo Quyết định số 771/QĐ-BGDĐT ngày 15/03/2016.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Phân hiệu luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và ủng hộ của các thế hệ lãnh đạo, hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Buổi thực hành tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

Đến nay, Phân hiệu đã tạo dựng được uy tín và thương hiệu trong xã hội; đạt được nhiều thành tựu trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế, góp phần tích cực vào công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Đặc biệt, thực hiện sứ mệnh của Trường Đại học Y Hà Nội, Phân hiệu đã và đang “không ngừng phấn đấu vì sức khỏe con người, thông qua những nỗ lực vươn tới đỉnh cao trong đào tạo nguồn nhân lực y tế, trong khoa học, công nghệ và trong cung cấp chuyên gia cao cấp cho ngành y tế”.

Trong những năm qua, công tác tuyển sinh, đào tạo ngày càng được mở rộng về quy mô và ngành học; chất lượng đào tạo của Phân hiệu được nâng lên, hình thức đào tạo đa dạng, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của tỉnh (hơn 40% số sinh viên hệ chính quy của Phân hiệu đến từ Thanh Hóa) và một số tỉnh khu vực Bắc Trung bộ.

Buổi thực hành tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

Đặc biệt, Phân hiệu đã và đang triển khai đào tạo 10 khoá Bác sĩ Y khoa, 6 khoá Cử nhân điều dưỡng, 2 khoá Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học và 2 khoá Cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng. Hiện đã có 5 khoá Bác sĩ Y khoa và 2 khoá Cử nhân Điều dưỡng tốt nghiệp ra trường.

Phân hiệu cũng chú trọng đào tạo sau đại học theo nhu cầu của người học. Từ năm 2025, Phân hiệu đạt 14 mã ngành đào tạo sau đại học, vượt 127% kế hoạch đề ra, hơn 90% số lượng học viên sau đại học là cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong giai đoạn 2026-2030, Phân hiệu hướng tới việc mở rộng quy mô lên 3.000 người học, mở rộng diện tích trường lên 7,5 ha để phát triển thành một trường thành viên trọng điểm. Và đến năm 2035 sẽ phát triển theo mô hình Trường Đại học chất lượng cao.

Buổi thực hành tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

Cùng với đó là định hướng “Thành lập mới Bệnh viện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội”, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và yêu cầu giảm tải cho hệ thống y tế địa phương, cũng như nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao tại tỉnh Thanh Hóa và khu vực lân cận. Đây cũng là tiền đề quan trọng để phát triển Bệnh viện Phân hiệu đạt đẳng cấp quốc tế và khu vực, đáp ứng các chuẩn mực đào tạo đại học, sau đại học và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho khu vực cũng như cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm cơ sở vật chất tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

Làm việc với Ban Giám hiệu Phân hiệu vào chiều 19/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa là cái nôi đào tạo đội ngũ trí thức, y bác sỹ chất lượng cao tại tỉnh Thanh Hoá. Những đóng góp của nhà trường trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí nêu rõ: Phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao là nhiệm vụ chiến lược, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân và hiện thực hóa các quy hoạch, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển y tế chuyên sâu. Do đó, trong thời gian tới, tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục quan tâm mở rộng quy mô đào tạo, phát triển thêm các mã ngành phù hợp với nhu cầu thực tiễn; từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, thực hành và nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, cần nghiên cứu mở thêm các chương trình đào tạo ở trình độ cao hơn, đào tạo chuyên sâu, đào tạo sau đại học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống y tế của tỉnh trong giai đoạn mới.

HĐND tỉnh phối hợp cùng các sở, ngành liên quan rà soát kỹ các quy định pháp luật về ngân sách, đất đai và cơ chế đặc thù; trọng tâm là thẩm định, đề xuất cơ chế áp dụng chính sách thu hút nhân lực trình độ cao, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Phân hiệu với các bệnh viện thực hành trên địa bàn, tạo nền tảng để nhà trường phát triển xứng tầm là cái nôi đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng hoa chúc mừng Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trân trọng tặng hoa, quà, gửi lời tri ân sâu sắc tới những đóng góp của đội ngũ giảng viên nhà trường; chúc các giảng viên luôn giữ vững tâm huyết, y đức và niềm say mê nghề nghiệp để tiếp tục đào tạo nên những thế hệ thầy thuốc giỏi chuyên môn, sáng y đức, hết lòng vì sức khỏe Nhân dân.