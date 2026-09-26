Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đón năm học mới

Các đại biểu dự ngày hội.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự ngày hội.

Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 10 năm Phân hiệu đào tạo bác sĩ y khoa tại Thanh Hóa. Đây cũng là năm đầu tiên quy mô đào tạo của Phân hiệu vượt 2.000 người học, với 5 ngành đào tạo đại học chính quy, và người học đến từ 31 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa phát biểu tại ngày hội.

Những con số đó không chỉ phản ánh sự phát triển về quy mô, mà quan trọng hơn, cho thấy uy tín, vị thế và sức hút của Phân hiệu đang từng bước được khẳng định, không chỉ đối với Thanh Hóa mà cả khu vực Bắc Trung Bộ và nhiều địa phương trong cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tiếp tục đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu, lấy chất lượng làm danh dự, uy tín và giá trị cốt lõi của Phân hiệu. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng thời lượng thực hành, thực tế; gắn chặt đào tạo với bệnh viện, cơ sở y tế và những yêu cầu thực tiễn của ngành; quan tâm hơn nữa đến ngoại ngữ, năng lực số, nghiên cứu khoa học và khả năng tự học suốt đời của sinh viên.

Phát triển Phân hiệu theo hướng ngày càng gắn chặt hơn với nhu cầu của Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ. Phải coi những vấn đề đang đặt ra đối với hệ thống y tế của tỉnh là một phần của “đề bài đào tạo”. Mục tiêu cuối cùng là để nguồn lực của nhà trường phục vụ tốt hơn cho Thanh Hóa, đồng thời thực tiễn phong phú của Thanh Hóa trở thành môi trường đào tạo, nghiên cứu và thực hành có giá trị đối với Nhà trường.

Các em sinh viên tại ngày hội.

Phân hiệu cũng cần mạnh dạn đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy, học và nghiên cứu; đồng thời chuẩn bị cho sinh viên khả năng tiếp cận và làm chủ những công nghệ mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tâm đắc với thông điệp mà lãnh đạo Phân hiệu gửi đến sinh viên trong năm học mới: “Học thật - Rèn thật - Trưởng thành thật”, qua đó mong các em giữ lấy ba chữ “thật” ấy trong suốt những năm tháng học tập và cả sau này khi bước vào nghề.

Các sinh viên tại ngày hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, với truyền thống và uy tín của mình, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, gắn bó hơn với thực tiễn và đóng góp nhiều hơn cho sức khỏe Nhân dân.

Đồng thời khẳng định, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Y Hà Nội và Phân hiệu tại Thanh Hóa phát triển, từng bước xây dựng nơi đây trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của khu vực Bắc Trung Bộ.

Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa vinh danh thủ khoa các ngành.

Ngân hàng Vietcombank trao tài trợ học bổng cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng các đại biểu thực hiện nghi thức “Thắp sáng hành trình”.

Tại khuôn khổ chương trình, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã vinh danh thủ khoa các ngành; thực hiện nghi thức khoác áo blouse, nghi thức “Thắp sáng hành trình”; đại diện các ngân hàng đã trao học bổng cho các sinh viên.