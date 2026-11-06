Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần DT FOOD

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, cán bộ và nhân viên hai đơn vị. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa định hướng tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong năm học 2026-2027, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bền vững, cùng phát triển.

Đại diện Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần DT Food trao đổi tại buổi lễ ký kết hợp tác.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ tăng cường phối hợp tổ chức các chương trình tham quan, kiến tập và thực tập tại doanh nghiệp; các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và trang bị kỹ năng cần thiết cho sinh viên. Qua đó, giúp sinh viên có thêm điều kiện vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn, nâng cao năng lực chuyên môn và từng bước thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.

Đáng chú ý, chương trình hợp tác cũng mở ra cơ hội hỗ trợ tài chính và học bổng cho sinh viên thông qua các quỹ đồng hành và chương trình tài trợ từ phía doanh nghiệp. Điều này không chỉ tạo động lực thi đua học tập mà còn giúp sinh viên yên tâm phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn kỹ năng nghề nghiệp.

Đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhà trường khẳng định, việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần DT Food hướng đến mục tiêu phát huy thế mạnh và nguồn lực của hai đơn vị, tạo nền tảng để triển khai các hoạt động phối hợp trong đào tạo, phát triển kỹ năng và hỗ trợ sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, cập nhật kịp thời xu hướng thị trường lao động, nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp.

Lễ ký kết với Công ty Cổ phần DT Food là tiền đề quan trọng để hai bên thiết lập mối quan hệ chiến lược lâu dài, đem lại lợi ích thiết thực cho nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng; qua đó góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa và khu vực lân cận.