Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại Hà Nội – Kế thừa truyền thống, mở rộng không gian phát triển

Thưa NGƯT.TS Nguyễn Thị Kim Nguyên, việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại Hà Nội có ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển của Trường Đại học Sao Đỏ?

NGƯT.TS Nguyễn Thị Kim Nguyên: Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại thành phố Hà Nội không chỉ mở ra một cơ hội mới trong hành trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Sao Đỏ, mà còn đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự kế thừa, hội tụ và phát huy những giá trị tốt đẹp của hai cơ sở giáo dục công lập có bề dày truyền thống, cùng hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước.

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của hai nhà trường, có thể thấy rằng mỗi cơ sở giáo dục đều có lịch sử hình thành, phát triển và những giá trị riêng được hun đúc qua nhiều thế hệ. Lịch sử ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là nền tảng, là động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới, phát triển và thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Sao Đỏ nhận quyết định từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhìn lại chặng đường 57 năm xây dựng và phát triển, theo bà, đâu là những giá trị truyền thống và thành tựu nổi bật mà Trường Đại học Sao Đỏ muốn tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới?

NGƯT.TS Nguyễn Thị Kim Nguyên: Trường Đại học Sao Đỏ hôm nay là kết quả của một quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển bền bỉ, gắn liền với những chặng đường phát triển của ngành Công Thương và sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Từ một cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật, Trường Đại học Sao Đỏ từng bước phát triển thành trường đại học công lập đào tạo đa ngành theo định hướng ứng dụng, thực hiện đồng thời các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Trong suốt 57 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của nhà trường đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trưởng thành từ mái trường Sao Đỏ đã và đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Những kết quả đó được tạo nên từ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự tận tâm của các thế hệ nhà giáo, sự nỗ lực của người học và sự đồng hành của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, đối tác trong suốt quá trình phát triển. Nhà trường luôn xác định: truyền thống là nền tảng, chất lượng là yếu tố quyết định, đổi mới là động lực và người học là trung tâm của mọi hoạt động.

NGƯT.TS Nguyễn Thị Kim Nguyên phát biểu tại chương trình.

Còn với Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, một cơ sở giáo dục có bề dày truyền thống của ngành Công thương, những giá trị nào sẽ được kế thừa và phát huy khi trở thành Phân hiệu của Trường Đại học Sao Đỏ?

NGƯT.TS Nguyễn Thị Kim Nguyên: Cùng với lịch sử phát triển của Trường Đại học Sao Đỏ, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội cũng có truyền thống đáng tự hào, gắn bó chặt chẽ với quá trình phát triển của ngành Công thương Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, thay đổi tên gọi và địa điểm hoạt động, nhà trường luôn kiên trì thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nghiệp vụ kinh tế, quản lý và các lĩnh vực liên quan cho ngành công nghiệp, ngành Công thương và xã hội.

Năm 2006, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động của nhà trường đã bền bỉ vun đắp những giá trị cốt lõi của nghề giáo; từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và xây dựng mối quan hệ gắn bó với các cơ quan, doanh nghiệp. Những thành quả của nhà trường là tài sản quý báu được tích lũy qua nhiều thế hệ, là niềm tự hào và là nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Sao Đỏ nhận hoa chúc mừng từ các đại diện Bộ Công thương.

Việc thành lập Phân hiệu tại Hà Nội sẽ tạo ra những cơ hội phát triển như thế nào đối với Trường Đại học Sao Đỏ, thưa bà?

NGƯT.TS Nguyễn Thị Kim Nguyên: Việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại thành phố Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là dấu mốc quan trọng có ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai nhà trường. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về mô hình tổ chức hay địa điểm hoạt động, mà còn là bước phát triển mới trong tư duy quản trị, tổ chức nguồn lực và mở rộng không gian phát triển của Trường Đại học Sao Đỏ.

Đối với Trường Đại học Sao Đỏ, việc thành lập và phát triển Phân hiệu tại Hà Nội là một bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển nhà trường theo hướng đa ngành, ứng dụng, linh hoạt và hội nhập; đồng thời tạo điều kiện để nhà trường phát huy tốt hơn những tiềm năng, lợi thế sẵn có, mở rộng mạng lưới hợp tác cả trong nước và quốc tế, tiếp cận sâu hơn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, tăng cường liên kết đào tạo và phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hướng tới những chương trình đào tạo cho tương lai.

Trong quá trình xây dựng Phân hiệu mới, nhà trường xác định nguyên tắc và định hướng phát triển như thế nào để vừa kế thừa truyền thống, vừa tạo ra những giá trị mới?

NGƯT.TS Nguyễn Thị Kim Nguyên: Một tổ chức có thể thay đổi mô hình, tên gọi hoặc phương thức hoạt động, nhưng những giá trị được tạo dựng bằng tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến của nhiều thế hệ luôn cần được gìn giữ.

Vì vậy, trong quá trình xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại thành phố Hà Nội, chúng tôi xác định rõ một nguyên tắc xuyên suốt: kế thừa những giá trị tốt đẹp của hai nhà trường; phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và nguồn lực; kết hợp hài hòa truyền thống với đổi mới để tạo dựng một môi trường giáo dục chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.

Các cán bộ giảng viên Trường Đại học Sao Đỏ chup ảnh kỷ niệm tại chương trình.

Bà có thể cho biết những nhiệm vụ trọng tâm nào sẽ được nhà trường ưu tiên triển khai trong thời gian tới để Phân hiệu sớm ổn định và phát triển?

NGƯT.TS Nguyễn Thị Kim Nguyên: Thời gian tới, nhà trường sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, nhanh chóng sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức, kiện toàn bộ máy của Phân hiệu tinh gọn, hiệu quả. Ổn định đội ngũ, sắp xếp vị trí việc làm đảm bảo các hoạt động tại Phân hiệu nhiều bước tiến và khởi sắc. Ban Giám hiệu nhà trường mong muốn mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động của Phân hiệu cùng với tự hào về truyền thống của đơn vị mình sẽ nêu cao ý thức, trách nhiệm cùng xây dựng một mái trường chung ngày càng phát triển.

Thứ hai, tuyển dụng và thu hút đội ngũ giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn; kết hợp linh hoạt việc luân chuyển giảng viên nòng cốt từ trụ sở chính để duy trì mạch quản trị và chuẩn mực chuyên môn. Mặt khác, thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích các thầy cô tham gia học tập nâng cao trình độ. Có lộ trình và đặt ra các yêu cầu cho các giảng viên phải hoàn thiện bản thân để củng cố đội ngũ, đảm bảo chuẩn giảng viên của cơ sở giáo dục đại học.

Thứ ba, đầu tư nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất và hạ tầng số, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, phòng thực hành hiện đại, thư viện số và hệ sinh thái học tập thông minh, tạo môi trường điều kiện tốt nhất phục vụ việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của giảng viên và sinh viên tại Phân hiệu.

Thứ tư, phát huy kinh nghiệm đào tạo đa ngành, lấy ứng dụng làm trục phát triển cốt lõi, cùng thế mạnh về đội ngũ và mạng lưới quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, chú trọng rà soát, phát triển chương trình đào tạo, tăng cường thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế, tích hợp các công nghệ mới và kỹ năng số, nâng cao chất lượng đào tạo tại Phân hiệu.

Thứ năm, nhà trường sẽ đồng bộ, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống quản trị, quy chế chuyên môn, chất lượng dịch vụ giáo dục. Không phân biệt chất lượng đào tạo hay giá trị văn hóa giữa trụ sở chính và Phân hiệu. Tinh thần nhà trường ở đâu thì văn hóa và uy tín chất lượng ở đó phải được giữ gìn trọn vẹn. Xây dựng môi trường giáo dục văn minh, kỷ cương, minh bạch và nhân văn. Lấy người học luôn là trung tâm của mọi hoạt động, giảng viên là người truyền cảm hứng, mỗi cán bộ nhân viên đều tận tâm phục vụ.

Thứ sáu, xây dựng nhà trường thành một tập thể đoàn kết, làm việc chuyên nghiệp, tích cực đổi mới, chủ động sáng tạo. Sự phát triển của Phân hiệu phụ thuộc rất lớn vào sự đồng lòng và tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động.

Bà kỳ vọng như thế nào về vị thế của Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại Hà Nội trong thời gian tới?

NGƯT.TS Nguyễn Thị Kim Nguyên: Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết thực sự của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Phân hiệu cùng sự ủng hộ của các cơ quan quản lý và các đối tác, Phân hiệu tại Hà Nội sẽ nhanh chóng trở thành một địa chỉ đào tạo có uy tín, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Trân trọng cảm ơn bà!

Ảnh: NVCC