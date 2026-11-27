Hoạt động nằm trong khuôn khổ Kế hoạch số 33/KH-PHT2 ngày 7/9/2026 về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào năm 2026. Chương trình nghiên cứu và học tập của Đoàn tại Việt Nam diễn ra từ ngày 19/10/2026 đến ngày 17/12/2026.

Đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước CHDCND Lào tham quan Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác do TS. Lê Văn Hảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Phó Giám đốc Phân hiệu làm Trưởng đoàn; cùng sự tham gia của đại diện các phòng chức năng thuộc Phân hiệu.

Về phía VKSND nước CHDCND Lào có 20 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên thuộc Viện Nghiên cứu và Tập huấn Kiểm sát, cùng VKSND các tỉnh, khu vực của nước CHDCND Lào.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã đến dâng hương, kính lễ và tham quan Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tiếp đó, các đại biểu đã tới thăm Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, công trình kiến trúc Bưu điện Trung tâm TP Hồ Chí Minh, Nhà thờ Đức Bà và Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Ngoài các địa danh lịch sử, Đoàn cũng có hoạt động trải nghiệm, tham quan và mua sắm tại Trung tâm thương mại Giga Mall.

Đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước CHDCND Lào dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Hoạt động thực tế nhằm tạo điều kiện để các cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước CHDCND Lào tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống văn hóa của Việt Nam cũng như nhịp sống hiện đại tại TP Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần thiết thực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước CHDCND Lào tham quan Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước CHDCND Lào dùng bữa trưa tại Cà phê Đỗ Phủ - Cơm tấm Đại Hàn, địa chỉ gắn liền với những chiến công thầm lặng của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Tọa lạc tại số 145 Trần Quang Khải, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định là bảo tàng tư nhân (duy nhất về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định) lưu giữ ký ức hào hùng của lực lượng chiến đấu đặc biệt giữa lòng đô thị. Tiền thân là cơ sở thuộc nghiệp đoàn, ngôi nhà nhỏ ba tầng được xây dựng từ năm 1963 vẫn bảo tồn nguyên vẹn cấu trúc hầm nổi, hộp thư mật, lối thoát hiểm lên mái nhà và chiếc thang máy cổ. Nơi đây trưng bày hơn 100 hiện vật gốc vô giá gắn liền với những trận đánh vang dội như vụ đánh bom Tòa Đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, bảo tàng mang đến trải nghiệm chân thực, sống động về sự mưu trí, quả cảm và những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn năm xưa.