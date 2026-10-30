Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM kỷ niệm 50 năm thành lập

Tiền thân là Phân hiệu Trường Hành chính Trung ương trực thuộc Ban Tổ chức của Chính phủ đặt tại TPHCM, hiện Phân hiệu trực thuộc Học viện Hành chính và Quản trị công, trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, biểu dương những thành tích nổi bật mà các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Phân hiệu đạt được trong 50 năm qua.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, PGS-TS Nguyễn Bá Chiến đề nghị Phân hiệu chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại, mở, liên ngành và lấy năng lực thực tiễn của người học làm trung tâm.

PGS-TS Nguyễn Bá Chiến trao Cờ truyền thống và Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM

Nội dung đào tạo phải bám sát yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước, địa phương. Cùng với đó, Phân hiệu cần chú trọng nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có chất lượng; tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức chất lượng cao.

Theo PGS-TS Nguyễn Bá Chiến, Phân hiệu không chỉ truyền đạt kiến thức, phát triển năng lực người học, mà còn phải khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tinh thần đổi mới, sáng tạo và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Dịp này, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM vinh dự nhận Cờ truyền thống và Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM; Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.