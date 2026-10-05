Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai - Kiên định mục tiêu chất lượng, đổi mới

Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo

Năm học 2025–2026 khép lại với những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên và người học Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Những kết quả đạt được là nền tảng để Phân hiệu tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong năm học 2026–2027 với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới.

Nhân dịp năm học mới, TS. Nguyễn Hồng Liên – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Giám đốc Phân hiệu gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, giảng viên và người học. Đồng thời, lãnh đạo Phân hiệu ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể trong năm học vừa qua.

Theo TS. Nguyễn Hồng Liên, bước vào năm học 2026–2027, Phân hiệu tiếp tục xác định nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm. Đây là định hướng xuyên suốt nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới.

Phân hiệu tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025–2026.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo, Phân hiệu tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Hoạt động nghiên cứu được xác định là một trong những nội dung quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong đội ngũ giảng viên và người học.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Phân hiệu xác định tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập. Đây là một trong những hướng đi được kỳ vọng tạo thêm động lực đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Bên cạnh đó, Phân hiệu tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng các hoạt động hợp tác, qua đó tạo thêm điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Một trong những định hướng đáng chú ý của năm học mới là gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Lào Cai và khu vực. Định hướng này thể hiện vai trò của Phân hiệu trong việc đồng hành cùng địa phương, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển.

Kỳ vọng đóng góp nguồn nhân lực cho địa phương

Đánh giá về những đóng góp của Phân hiệu, ông Nguyễn Hữu Long – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Phân hiệu trong công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Long gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Phân hiệu nhân dịp năm học mới. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng Phân hiệu tiếp tục phát huy vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lào Cai.

Sự ghi nhận và kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh là nguồn động viên đối với tập thể Phân hiệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học mới. Đây cũng là động lực để Phân hiệu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp nhiều hơn cho địa phương.

Vinh danh thủ khoa các ngành tuyển sinh năm 2026.

Đại diện tân sinh viên khóa mới bày tỏ niềm vui và niềm tự hào khi chính thức trở thành sinh viên của Phân hiệu. Với các em, bước vào giảng đường đại học là dấu mốc quan trọng, mở ra một hành trình mới trong học tập và rèn luyện.

Trong niềm vui trở thành sinh viên, đại diện khóa mới gửi lời tri ân tới các thầy cô, gia đình và những người đã luôn đồng hành, động viên trong hành trình học tập. Sự đồng hành đó là nguồn động lực để các tân sinh viên thêm tự tin trước chặng đường phía trước.

Các tân sinh viên cũng thể hiện quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện, chủ động phát triển bản thân và trưởng thành trong môi trường đại học. Đây là lời khẳng định cho tinh thần sẵn sàng bắt đầu một hành trình mới với nhiều mục tiêu và kỳ vọng.

Năm học 2026–2027 đã bắt đầu với những nhiệm vụ và kỳ vọng mới. Từ nền tảng của năm học 2025–2026, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tiếp tục hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế và gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, tập thể Phân hiệu quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2026–2027, góp phần thực hiện tốt vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Lào Cai và khu vực.