Quang cảnh chương trình gặp mặt.

Dự chương trình có đại diện các sở, ngành, địa phương, cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên nhà trường.

Các đại biểu dự chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai và khu vực Tây Bắc.

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

Dù trải qua nhiều giai đoạn với những thay đổi về tên gọi, mô hình tổ chức và quy mô hoạt động, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai luôn kế thừa, phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục. Những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên là nền tảng quan trọng để Phân hiệu tiếp tục phát triển.

Hiện nay, Phân hiệu duy trì 11 mã ngành đào tạo với quy mô trên 3.000 sinh viên chính quy; từng bước mở rộng lĩnh vực đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác với doanh nghiệp.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai khen thưởng các cá nhân xuất sắc.

Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho cán bộ, giảng viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

Thời gian tới, Phân hiệu tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, hướng tới xây dựng cơ sở giáo dục đại học đa ngành, có chất lượng, uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Lào Cai và khu vực Tây Bắc.