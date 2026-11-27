Các đại biểu dự tại hội thảo.

Dự hội thảo có đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện một số sở, ngành cùng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và giảng viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều nội dung gắn với thực tiễn phát triển vùng miền núi phía Bắc cũng được quan tâm thảo luận, như bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên, tri thức bản địa, di sản văn hóa; phát triển du lịch, khởi nghiệp và xây dựng các mô hình phát triển bền vững.

Đại diện Đại học Thái Nguyên trao đổi tại tiểu ban chuyên đề.

Hội thảo được tổ chức với 4 tiểu ban chuyên đề, gồm: Đổi mới giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phục vụ phát triển bền vững; chuyển đổi số, công nghệ mới và nghiên cứu liên ngành; bảo tồn tài nguyên, tri thức bản địa và di sản văn hóa.

Thông qua các tham luận và thảo luận chuyên sâu, hội thảo góp phần kết nối đội ngũ nhà khoa học, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước và quốc tế; đồng thời tìm kiếm những mô hình, giải pháp thiết thực nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng miền núi phía Bắc, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.