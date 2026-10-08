Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam: Mầm xanh trong màu áo lính

Khóa học đầu tiên của Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam tiếp nhận 160 học sinh, biên chế thành 2 lớp 6 và 2 lớp 10; trong số này có 57 học sinh được chuyển từ Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Đối tượng tuyển sinh phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, con em cán bộ Quân đội, cán bộ địa phương có hoàn cảnh khó khăn và trẻ mồ côi.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 9 động viên học sinh tại Lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Bước vào môi trường sinh hoạt, học tập tập trung với nền nếp chính quy, các học sinh đều thể hiện quyết tâm cao. Em Đặng Huỳnh Khánh Băng (Lớp 6A1, xã An Biên, tỉnh An Giang) cho biết, em theo học tại trường là định hướng từ gia đình bởi nơi đây có môi trường giáo dục tốt và công việc ổn định sau này. Khánh Băng kể lại lời dặn của ba trước lúc nhập học: “Ba nói là lên đây mấy chú lo hết chi phí học tập, dạy nhiều kỹ năng sống nên con ráng học và chấp hành nghiêm quy định”. Tương tự, em Kim Thị Hồng Vy (Lớp 6A1, quê xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: “Vào đây các chú bộ đội chăm sóc con rất tận tình, chu đáo nên con rất yên tâm. Con hứa sẽ học ngoan và học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ và các chú”.

Ông Kim Ngọc Rinh (ba ruột em Kim Thị Hồng Vy là công chức xã Lưu Nghiệp Anh, tỉnh Vĩnh Long) khẳng định sự tin tưởng vào môi trường đào tạo của Quân đội: “Cháu vào đây học có điều kiện rèn luyện bản thân, chững chạc hơn. Dù sau này cháu có tiếp tục phục vụ trong Quân đội hay ra ngoài xã hội, thì nền nếp và tính kỷ luật ở đây cũng là hành trang vững chắc”.

Qua khảo sát, đa số học sinh và gia đình đều xác định rõ mục tiêu học tập và định hướng nghề nghiệp khi nhập học. Em Trần Nguyễn Tú Quyên (Lớp 10A2, quê phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) chủ động xin gia đình chuyển từ Trường THPT Nguyễn Du sang Phân hiệu 2 khi nắm được thông báo tuyển sinh. Tú Quyên chia sẻ: “Em có đam mê với môi trường quân ngũ khi theo dõi các hoạt động diễn tập trên truyền hình. Mục tiêu của em là phấn đấu học tập, rèn luyện để sau này dự thi vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội”.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 9 tham quan nơi sinh hoạt của học sinh Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Để bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh, công tác hậu cần, kỹ thuật và giảng đường, dụng cụ học tập được Phân hiệu 2 phối hợp các cơ quan Quân khu 9 triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Trung úy Trần Duy Khanh, Bệnh xá trưởng, Phận hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam cho biết: “Lực lượng quân y đã hoàn thiện hồ sơ sức khỏe cho học viên ngay từ ngày đầu nhập học. Chúng tôi tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn nguồn nước sinh hoạt và chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc dự phòng. Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm sức khỏe tuyệt đối, giữ vững quân số khỏe để học sinh an tâm học tập”.

Song song đó, công tác chuyên môn giảng dạy được tổ chức chặt chẽ. Trung tá Quách Minh Duy, Chủ nhiệm khoa Khoa học Tự nhiên cho biết: “Khoa đã hoàn thiện các kế hoạch giáo dục, phân công giáo viên giảng dạy, thông qua bài giảng và giáo án. Đội ngũ giáo viên chú trọng áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại nhằm truyền thụ kiến thức văn hóa gắn liền với xây dựng bản lĩnh chính trị cho học viên”.

Công tác quản lý học viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự sâu sát của đội ngũ cán bộ. Đại úy Lý Minh Nguyễn, Lớp trưởng Lớp 10A2, nhận định: “Học sinh sống xa gia đình, tuổi đời còn nhỏ nên không tránh khỏi bỡ ngỡ và hạn chế trong nhận thức về kỷ luật. Cán bộ quản lý phải thường xuyên bám nắm, gần gũi tìm hiểu tâm tư, chỉ bảo tỉ mỉ về nếp sống sinh hoạt; từ đó duy trì nghiêm chế độ quy định của Quân đội, giúp học sinh dần ổn định tư tưởng và xem Phân hiệu 2 là đơn vị thực sự gắn bó”.

Gia đình đưa em Kim Thị Hồng Vy (tỉnh Vĩnh Long) nhập học tại Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Thượng tá Nguyễn Đình Tâm, Phó hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân miền Nam, kiêm Chỉ huy trưởng Phân hiệu 2 khẳng định: “Nhà trường đã khẩn trương rà soát chương trình đào tạo, bám sát định hướng đổi mới giáo dục, tích hợp hiệu quả giữa kiến thức phổ thông và tri thức quân sự cơ bản; bảo đảm 100% học sinh hoàn thành thủ tục nhập học đúng tiêu chuẩn, chính trị, sức khỏe”.

Với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, đội ngũ cán bộ, giáo viên bảo đảm chuyên môn và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9, các học viên khóa đầu tiên Phân hiệu 2 đã chính thức bước vào học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật; từng bước hình thành bản lĩnh, tác phong quân nhân, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội và đất nước.