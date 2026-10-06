Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam khai giảng khóa học đầu tiên

Khai giảng khóa học đầu tiên tại Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam đặt tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang (cũ), nay thuộc phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo và ươm mầm nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội tại khu vực phía Nam.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Tham dự có Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7; cùng đại biểu Thành ủy, UBND TP Cần Thơ.

Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam được thành lập theo Quyết định số 5243 ngày 21/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là mô hình trường đào tạo đặc thù, trực thuộc hệ thống Trường Thiếu sinh quân ba miền (Bắc, Trung, Nam) được tổ chức tại các Quân khu.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, trao Quyết định thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, trao Quyết định thành lập Đảng bộ Phân hiệu 2.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của việc thành lập trường đối với công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu Ban Chỉ huy Phân hiệu cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo. Đặc biệt, nhà trường phải kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giáo dục văn hóa, định hướng nghề nghiệp với huấn luyện quân sự và rèn luyện kỷ luật.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tư lệnh Quân khu cũng đề nghị các cơ quan chức năng Quân khu tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT TP Cần Thơ hỗ trợ tối đa các điều kiện hoạt động cho Phân hiệu. Các em học sinh cần nỗ lực vượt qua khó khăn, khi sống xa gia đình, đoàn kết, chăm ngoan để rèn luyện trở thành những công dân ưu tú.

Báo cáo kết quả triển khai tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân miền Nam kiêm Chỉ huy trưởng Phân hiệu 2, cho biết mặc dù đối mặt với những khó khăn trong giai đoạn đầu thành lập, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Phân hiệu đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho năm học mới.

Quang cảnh buổi lễ.

Về công tác đào tạo, Phân hiệu đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh chương trình giảng dạy, bám sát định hướng đổi mới giáo dục. Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo của trường là sự tích hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kiến thức văn hóa phổ thông và tri thức quân sự cơ bản.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, động viên học sinh.

Nhà trường cũng phối hợp với Sở GD&ĐT TP Cần Thơ để hoàn chỉnh các thủ tục, điều kiện hoạt động giáo dục và tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên.

Hệ thống nhà ăn, nhà bếp được trang bị đồng bộ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ dinh dưỡng. Bệnh xá cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu. Đặc biệt, toàn bộ học sinh đã được cấp phát đầy đủ quân trang, dụng cụ học tập và sinh hoạt cá nhân trước thềm năm học mới.