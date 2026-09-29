Phần đuôi nhỏ ở gót giày thể thể thao có công dụng gì? Hơn 90% người không biết chính xác

Khi mua một đôi giày thể thao, nhiều người thường chú ý đến kiểu dáng, màu sắc, độ êm của đế hoặc chất liệu phần thân giày mà ít để ý đến những chi tiết nhỏ. Một trong số đó là phần quai hoặc vòng vải nhỏ nằm ở phía sau gót giày. Chi tiết này xuất hiện trên rất nhiều mẫu giày thể thao, giày đi bộ, giày chạy bộ và cả một số loại giày thời trang.

Không ít người cho rằng phần quai nhỏ phía sau chỉ có tác dụng tạo điểm nhấn cho thiết kế. Tuy nhiên, đây là một bộ phận được tạo ra với mục đích khá thực tế, giúp việc sử dụng giày thuận tiện hơn và hạn chế một số thao tác có thể làm hỏng form giày.

Hỗ trợ xỏ giày nhanh và dễ hơn

Công dụng dễ nhận thấy nhất của phần quai ở gót là giúp người dùng xỏ chân vào giày thuận tiện. Với những đôi giày có phần cổ ôm sát, khi đưa chân vào, phần gót đôi khi bị ép xuống hoặc bị kéo theo chân khiến việc mang giày mất thời gian.

Hỗ trợ xỏ giày nhanh và dễ hơn. Ảnh minh họa.

Lúc này, người dùng chỉ cần luồn một ngón tay vào quai phía sau rồi kéo nhẹ lên. Phần cổ giày được giữ cố định, tạo thêm khoảng trống để bàn chân trượt vào bên trong dễ dàng hơn. Cách này đặc biệt hữu ích với giày thể thao có lớp đệm dày quanh cổ, giày chạy bộ hoặc những mẫu thiết kế ôm chân.

Thay vì phải dùng nhiều lực để kéo phần thân giày, chiếc quai nhỏ này giúp thao tác xỏ giày đơn giản hơn mà không tác động quá mạnh lên cấu trúc của giày.

Giúp giữ form phần gót

Một thói quen khá phổ biến là dùng chân còn lại đè lên gót giày để đưa bàn chân vào. Cách làm này có thể nhanh nhưng nếu lặp lại thường xuyên, phần gót dễ bị gập xuống, nhăn hoặc mất dáng.

Đặc biệt, phần gót của nhiều đôi giày thể thao được thiết kế để ôm và giữ chân ổn định. Khi liên tục bị bẻ gập trong quá trình xỏ giày, lớp đệm và vật liệu gia cố bên trong có thể bị biến dạng theo thời gian.

Sử dụng quai kéo phía sau sẽ giúp người dùng đưa chân vào mà không cần đạp lên gót. Đây là một thao tác nhỏ nhưng có thể góp phần duy trì hình dáng ban đầu của đôi giày lâu hơn.

Hỗ trợ tháo giày thuận tiện

Không chỉ có tác dụng khi xỏ, phần quai phía sau còn giúp tháo giày dễ dàng hơn. Khi muốn lấy chân ra khỏi một đôi giày ôm sát, người dùng có thể giữ phần quai bằng tay và kéo nhẹ trong khi nhấc chân.

Cách này giúp hạn chế việc dùng lực kéo trực tiếp vào thân giày hoặc dùng chân này đè lên gót giày kia. Tuy nhiên, cần thao tác vừa phải, đặc biệt với những mẫu có quai được may bằng vải mỏng. Việc giật mạnh nhiều lần có thể khiến đường may chịu lực lớn và nhanh xuống cấp.

Có thể dùng để cầm hoặc treo giày

Ở một số mẫu giày, quai phía sau còn được thiết kế đủ rộng và chắc để người dùng thuận tiện cầm đôi giày bằng tay. Khi cần mang giày theo trong túi hoặc di chuyển trong thời gian ngắn, phần quai có thể trở thành điểm cầm khá tiện.

Một số người cũng tận dụng chi tiết này để treo giày lên móc trong tủ hoặc khu vực để giày. Tuy nhiên, không phải loại quai nào cũng được thiết kế để chịu trọng lượng lâu dài. Nếu quai nhỏ, mảnh hoặc có dấu hiệu lỏng đường chỉ, không nên dùng nó để treo giày thường xuyên.

Có thể dùng để cầm hoặc treo giày. Ảnh minh họa.

Vì sao nhiều đôi giày lại có chi tiết này?

Thiết kế giày hiện đại ngày càng chú trọng đến sự tiện dụng. Một đôi giày không chỉ cần đẹp mà còn phải dễ mang, dễ tháo và giữ được độ ổn định khi vận động. Quai kéo phía sau là một giải pháp khá đơn giản để đáp ứng những nhu cầu đó.

Đặc biệt, với giày thể thao có cấu trúc ôm chân, phần cổ thường không quá rộng để tránh chân bị trượt ra ngoài khi di chuyển. Điều này giúp tăng độ chắc chắn nhưng lại khiến việc xỏ giày khó hơn. Quai kéo vì thế trở thành một điểm hỗ trợ hữu ích.

Không nên kéo quá mạnh

Dù có khả năng chịu lực nhất định, phần quai này không phải lúc nào cũng được thiết kế để chịu lực kéo lớn. Khi sử dụng, chỉ nên kéo vừa đủ để mở phần gót và đưa chân vào. Không nên giật mạnh hoặc dùng quai để kéo toàn bộ đôi giày trong thời gian dài.

Nếu phần quai đã bị sờn, bung chỉ hoặc có dấu hiệu lỏng, tốt nhất nên hạn chế tác động lực lên bộ phận này để tránh làm hư hỏng thêm.

Như vậy, phần đuôi nhỏ ở phía sau gót giày thể thao không đơn thuần là chi tiết trang trí. Nó chủ yếu giúp người dùng xỏ và tháo giày thuận tiện hơn, đồng thời hạn chế thói quen đạp lên gót làm giày mất form. Tùy từng thiết kế, bộ phận này còn có thể hỗ trợ cầm hoặc treo giày. Một chi tiết rất nhỏ nhưng lại mang đến khá nhiều tiện ích trong quá trình sử dụng hằng ngày.