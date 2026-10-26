Phân định rõ trách nhiệm bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
Sáng 26/10, thảo luận tại tổ 2 Đoàn ĐBQH TP.Hồ Chí Minh về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, các đại biểu đề nghị phân định trách nhiệm của doanh nghiệp với trách nhiệm của các lực lượng chuyên trách đối với nhóm công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/phan-dinh-ro-trach-nhiem-bao-ve-cac-cong-trinh-quan-trong-lien-quan-den-an-ninh-quoc-gia-10440632.html