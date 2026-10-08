Phân định giáo dục tăng cường, giáo dục theo nhu cầu người học và dạy thêm, học thêm

Theo thông tư 85/2026/TT-BGDĐT, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện.

Việc tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học do người học, cha mẹ hoặc người giám hộ tự nguyện lựa chọn. Ảnh: NT

Nội dung giáo dục tăng cường là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi người học đều được tiếp cận; không làm phát sinh môn học mới; không dạy trước, dạy lại nội dung chương trình các môn học; không ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức như hoạt động dạy thêm, học thêm. Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân của người học.

Nội dung hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học có thể là các hoạt động mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, kỹ năng và các lĩnh vực phù hợp khác theo quy định của Thông tư. Việc tham gia hoạt động giáo dục này do người học, cha mẹ hoặc người giám hộ tự nguyện lựa chọn; được thu kinh phí theo danh mục và không vượt quá mức thu do UBNDcấp tỉnh quyết định (với trường công lập).

Hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Thông tư nêu rõ: Cơ sở giáo dục xây dựng riêng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học theo từng năm học; công khai trước khi tổ chức các nội dung theo quy định. Việc gửi kế hoạch đến cơ quan quản lý giáo dục nhằm phục vụ theo dõi, giám sát không phải là điều kiện để cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, đội ngũ nhân sự, tài liệu, học liệu, điều kiện tổ chức, tài chính, an toàn và quyền lợi của người học. Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân bên ngoài, cơ sở giáo dục phải thẩm định các điều kiện liên quan, ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản và chịu trách nhiệm quản lý, giám sát.

Thông tư đồng thời quy định các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, y tế trường học và an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động.