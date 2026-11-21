Phấn đấu xuất xe cấp cứu trong 5 phút đối với ca bệnh nguy kịch
Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 có 5 điểm đột phá: Thống nhất một đầu số toàn quốc - Tổng đài 113; hoàn thiện mô hình tổ chức mạng lưới; xây dựng nền tảng chung điều phối; chuẩn hóa nhân lực và hoàn thiện thể chế, tăng cường phối hợp liên ngành.
Chỉ tiêu đến năm 2030, đạt tối thiểu 01 xe cứu thương đạt chuẩn/100.000 dân; phấn đấu xuất xe không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe đối với ca nguy kịch.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-dau-xuat-xe-cap-cuu-trong-5-phut-doi-voi-ca-benh-nguy-kich-post1404772.html