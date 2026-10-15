Phấn đấu vận động trên 3.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Lễ ra quân được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai, kết nối trực tuyến với các điểm cầu bảo hiểm xã hội cơ sở trên toàn tỉnh. Đây là đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những tháng cuối năm 2026, gắn với hoạt động tuyên truyền nhân dịp Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Ông Phạm Công Cường - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai, phát biểu khai mạc lễ ra quân.

Quang cảnh lễ ra quân tại điểm cầu chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 203.200 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó 57.700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 89,8% kế hoạch giao. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 1,596 triệu người, tương đương 99,8% kế hoạch, với tỷ lệ bao phủ 94% dân số.

Áp lực hoàn thành chỉ tiêu càng lớn khi dự kiến từ ngày 01/11/2026, khoảng 39.000 người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đang tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sẽ bị ảnh hưởng do không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Điều này đặt ra yêu cầu phải chủ động tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và duy trì tham gia, hạn chế nguy cơ giảm tỷ lệ bao phủ.

Các đại biểu thể hiện quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia các chính sách Bảo hiểm.

Ngay sau lễ phát động, các đoàn xe tuyên truyền lưu động với hệ thống loa phát thanh, phướn cổ động diễu hành trên các tuyến đường chính. Các tổ tuyên truyền trực tiếp đến khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và khu vực chợ Bến Đò, phường Âu Lâu để tư vấn chính sách, hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH, BHYT, đồng thời hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào lợi ích thiết thực của bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; mức đóng, phương thức đóng và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Trong đó, chú trọng vận động lao động khu vực phi chính thức, hộ kinh doanh, người chưa tham gia hoặc đã dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; đồng thời làm rõ những thiệt thòi khi nhận bảo hiểm xã hội một lần, giúp người dân có thêm cơ sở lựa chọn giải pháp bảo đảm an sinh lâu dài.

Ngay sau lễ ra quân các đội hình đã triển khai tuyên tuyền lưu động trực tiếp.

Trong ngày ra quân, mỗi cán bộ, viên chức ngành bảo hiểm xã hội phấn đấu vận động ít nhất 1 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc bảo hiểm y tế tự đóng. Mỗi nhân viên thu thuộc các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng phấn đấu vận động ít nhất 3 người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng và một người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Toàn tỉnh đặt mục tiêu phát triển trên 3.000 người tham gia hai loại hình bảo hiểm này ngay trong đợt ra quân.

Sau ngày phát động, các đơn vị tiếp tục duy trì tuyên truyền, vận động hằng tuần đến hết năm 2026. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát đúng nhóm đối tượng còn thiếu, bám sát từng địa bàn và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tham gia. Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách bao phủ giữa các địa bàn, mở rộng diện người dân được bảo vệ bởi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.