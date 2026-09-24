Phấn đấu trong tháng 10/2026 phát điện thương mại Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I

Làm việc với đoàn, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan của EVN.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Theo báo cáo của EVN, hiện nay, tại Trung tâm điện lực (TTĐL) Quảng Trạch có 4 dự án thành phần: Dự án cơ sở hạ tầng thuộc TTĐL Quảng Trạch; Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch I; NMNĐ LNG Quảng Trạch II; NMNĐ LNG Quảng Trạch III. Tổng mức đầu tư toàn bộ TTĐL Quảng Trạch là 125.746 tỉ đồng (tương đương 4,8 tỉ USD).

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đối với dự án cơ sở hạ tầng TTĐL Quảng Trạch, hiện đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu 31/36 gói thầu; lũy kế giải ngân đạt 3.111/4.818 tỉ đồng (đạt 64,57% tổng mức đầu tư).

Đối với NMNĐ Quảng Trạch I công suất 1.403MW, tổng mức đầu tư 42.023 tỉ đồng, tiến độ tổng thể dự án đến nay đạt 99,63%, dự kiến phát điện thương mại tổ máy 1 vào tháng 11/2026; tổ máy 2 vào tháng 12/2026.

Đối với NMNĐ LNG Quảng Trạch II, công suất 1.500MW, tổng mức đầu tư 52.490 tỉ đồng, đến nay đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện hoàn thiện, trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Hiện, nhà thầu đang triển khai các thủ tục để thi công văn phòng tạm, khu nhà ở… nhằm phục vụ triển khai công trình chính của dự án, dự kiến phát điện thương mại tổ máy số 1 vào tháng 2/2030; tổ máy số 2 vào tháng 4/2030.

Đối với NMNĐ LNG Quảng Trạch III, dự kiến phát điện thương mại tổ máy số 1 vào quý I/2031; tổ máy số 2 vào quý II/2031.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo EVN và các đơn vị liên quan đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) các hạng mục để chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục xin giao đất, thuê đất, quyết toán theo quy định; xã Phú Trạch khẩn trương hoàn thành xây dựng các khu tái định cư để bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm quyền lợi và sự đồng thuận của người dân.

Đại diện lãnh đạo các địa phương cũng báo cáo, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn EVN đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tại TTĐL Quảng Trạch để sớm đưa vận hành các dự án theo đúng tiến độ; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt, khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai dự án.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của EVN và các đơn vị liên quan trong việc triển khai các dự án tại TTĐL Quảng Trạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Quảng Trị đang phấn đấu trở thành TTĐL, trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của khu vực, vì vậy, tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh, cũng như bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị EVN phấn đấu để phát điện thương mại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào ngày 20/10/2026 - Ảnh: Q.V

Về các yêu cầu cụ thể, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đối với dự án cơ sở hạ tầng TTĐL Quảng Trạch: Các địa phương, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác GPMB; chậm nhất đến ngày 15/10/2026 phải hoàn thành bàn giao toàn bộ phần diện tích đất còn lại cho chủ đầu tư. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; phân công, phân nhiệm cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp xã, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn. Các nhiệm vụ phải được triển khai ngay, không chờ đến mốc ngày 15/10 mới thực hiện

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị EVN khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ, đáp ứng mục tiêu phát điện thương mại vào ngày 20/10/2026-đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh, góp phần đóng góp vào tăng trưởng và khẳng định hiệu quả của dự án, song song với đó sẽ sớm khởi công các hạng mục chính của dự án NMNĐ LNG Quảng Trạch II, tạo khí thế triển khai chung; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu đến ngày 31/12, tỉ lệ giải ngân đạt khoảng 15%, qua đó vừa thúc đẩy tiến độ dự án, vừa tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ngoài ra, cần đẩy nhanh thủ tục để triển khai NMNĐ LNG Quảng Trạch III.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, ổn định đời sống người dân trong khu tái định cư, đáp ứng yêu cầu phục vụ dự án.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra thực địa công trình thi công cầu cảng nhập than - Ảnh: Q.V

Đồng thời, rà soát quy hoạch tỉnh và hiện trạng kết nối giao thông trong khu vực, xác định nhu cầu, các tuyến kết nối cần thiết và xây dựng lộ trình đầu tư cụ thể, bảo đảm hạ tầng giao thông đi trước một bước, phục vụ yêu cầu phát triển lâu dài của TTĐL và Khu kinh tế Hòn La.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị EVN tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, hoàn thiện hệ thống truyền tải điện; đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực của EVN và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, TTĐL Quảng Trạch sẽ trở thành một trong những TTĐL lớn của cả nước, được triển khai đồng bộ, hiện đại, làm mẫu mực về tiến độ, hiệu quả và chất lượng; qua đó tạo động lực, khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trước đó, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa công trình thi công cầu cảng nhập than; kiểm tra kíp trực vận hành nhà điều khiển trung tâm của NMNĐ Quảng Trạch I; thăm, động viên các cán bộ, kỹ sư đang làm việc tại NMNĐ Quảng Trạch I.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cán bộ, kỹ sư đang làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, TTĐL Quảng Trạch cần được đặt trong tổng thể phát triển khu kinh tế, trong đó việc chuẩn bị hạ tầng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy, đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch hạ tầng đô thị phù hợp với tính chất, quy mô phát triển của khu vực; nghiên cứu bố trí cơ sở đào tạo nghề, đào tạo lao động kỹ thuật, nhà ở xã hội, trường học, cơ sở y tế và các thiết chế phục vụ chăm sóc sức khỏe, đời sống người lao động.