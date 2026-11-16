Phấn đấu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị chất lượng cao của cả nước

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quà lưu niệm chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo với Đoàn công tác, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cho biết, được thành lập ngày 1/3/2014, Học viện Chính trị Công an nhân dân là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Công an, có chức năng đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo lý luận chính trị; bồi dưỡng chức danh nghiệp vụ, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân; đồng thời là trung tâm nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học về chính trị, xây dựng Đảng, công tác chính trị và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Hiện nay, Học viện có 9 khoa giảng dạy, 7 phòng chuyên môn, 2 đơn vị sự nghiệp, với gần 300 cán bộ, giảng viên và người lao động; trong đó có 4 phó giáo sư, 69 tiến sĩ và 112 thạc sĩ.

Thời gian qua, Học viện không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, từng bước khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị của lực lượng Công an nhân dân. Đối với đào tạo đại học chính quy ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Học viện đã tuyển sinh, đào tạo 14 khóa với gần 1.700 học viên; đào tạo văn bằng 2 được 21 khóa với hơn 1.500 học viên.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm phòng truyền thống Học viện Chính trị Công an nhân dân. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đặc biệt, từ năm 2024 đến nay, được Ban Bí thư chính thức giao nhiệm vụ đào tạo cấp bằng cao cấp lý luận chính trị.

Trong nghiên cứu khoa học và nghiên cứu lý luận chính trị, Học viện được giao thực hiện 9 nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, trong đó 6 đề tài đã nghiệm thu cấp Nhà nước; triển khai 50 đề tài cấp bộ, đã nghiệm thu 46 đề tài. Học viện chủ động tổ chức nhiều hội thảo khoa học, nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Cùng với đó, Học viện tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hằng năm có hơn 100 bài viết của cán bộ, giảng viên đăng tải trên các báo, tạp chí. Học viện cũng duy trì phối hợp nghiên cứu, đào tạo với nhiều cơ sở giáo dục, nghiên cứu trong nước và quốc tế; đặc biệt tham gia xây dựng, phát triển Học viện Chính trị Công an Lào.

Trung tướng Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cho biết, thời gian tới, Học viện xác định tiếp tục xây dựng Nhà trường trở thành “Trường Đảng trong Công an nhân dân” với định hướng trở thành cơ sở giáo dục, đào tạo đại học, sau đại học; trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh; bồi dưỡng chức danh cho cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp.

Trung tướng Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân báo cáo Đoàn công tác. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận kết quả Học viện Chính trị Công an nhân dân đạt được sau 12 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những đóng góp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận chính trị, tham gia xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhấn mạnh bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đề ra, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy, Học viện Chính trị Công an nhân dân cần tiếp tục nâng cao vị thế, thật sự trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời phấn đấu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị chất lượng cao của cả nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Học viện Chính trị Công an nhân dân đẩy mạnh nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn, tích cực tham gia các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, ngành, đặc biệt là nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, bổ sung cơ sở lý luận, phương pháp luận phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách và xác định các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn mới.

Về giáo dục, đào tạo, đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu Học viện Chính trị Công an nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng lý luận chính trị; đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, chú trọng đào tạo theo chức danh, gắn với yêu cầu thực tiễn công tác. Đặc biệt, phải lấy người học làm trung tâm, khuyến khích học viên chủ động nghiên cứu, sáng tạo, hình thành tư duy, phương pháp luận khoa học và khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Bên cạnh đó, Học viện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng; tăng cường nghiên cứu lý luận, tham mưu chiến lược cho Bộ Công an, Đảng và Nhà nước trong hoạch định các chủ trương, chính sách lớn, nhất là những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác công an.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự mẫu mực, phát huy thế mạnh nghiên cứu lý luận để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Học viện chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học mẫu mực về đạo đức, giỏi chuyên môn, vững vàng về lý luận chính trị, có khả năng tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các học viện, trường đại học và cơ sở nghiên cứu lớn của đất nước.

Học viện cần tiếp tục phát huy vai trò trong đào tạo học viên quốc tế, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các nước và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đồng thời, quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng quy mô, đối tượng đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; khai thác hiệu quả đội ngũ giảng viên và các nguồn lực đã được đầu tư.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, học viên và người lao động của Học viện Chính trị Công an nhân dân; mong muốn Học viện tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phát triển đất nước.