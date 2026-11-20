Thượng tướng Phạm Thế Tùng trao lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tặng đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường. (Ảnh: CTV)

Sáng 20/11, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tại diễn văn kỷ niệm, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân xúc động cho biết: Trong niềm vui sum họp, chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo của Học viện An ninh nhân dân, nhất là những nhà giáo lão thành, các đồng chí lãnh đạo học viện qua các thời kỳ.

Trong suốt chặng đường công tác của mình, các thầy cô luôn là tấm gương sáng về nhân cách, trí tuệ, đã cống hiến hết mình để xây dựng, phát triển Học viện, góp phần quan trọng tạo nên diện mạo, uy tín của mái trường Học viện An ninh nhân dân "C500" danh tiếng như ngày hôm nay.

Giám đốc Học viện An ninh nhân dân Trịnh Ngọc Quyên đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: CTV)

Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên cho biết: Học viện An ninh nhân dân là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, là trung tâm nghiên cứu khu vực học đầu ngành lực lượng Công an, đang trong quá trình phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia và khu vực.

Năm học 2026 - 2027 là năm học triển khai các chủ trương, quyết định của Chính phủ và Bộ Công an về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các học viện, trường Công an nhân dân. Theo đó, từ ngày 1/12/2026, Trường Đại học An ninh nhân dân và Trường Cao đẳng An ninh nhân dân chính thức sáp nhập vào Học viện. Đây là một dấu mốc đặc biệt quan trọng có ý nghĩa chiến lược, mở rộng không gian phát triển mới, nâng tầm vai trò, vị trí của Học viện trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho lực lượng Công an.

Bối cảnh mới đòi hỏi Học viện phải nhanh chóng ổn định tổ chức, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu kế hoạch xây dựng Học viện thành cơ sở đào tạo đồng thời là cơ quan tham mưu, nghiên cứu chiến lược của Bộ Công an trên lĩnh vực bảo vệ An ninh quốc gia.

Để làm được điều đó, cần có sự huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Học viện, đặc biệt là sự đóng góp công sức của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên và học viên. Đặc biệt phải tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn”, xây dựng môi trường giáo dục thật sự mẫu mực, trong sạch, nhân văn và kỷ cương trong toàn Học viện.

Tặng hoa tri ân các thế hệ nhà giáo của học viện. (Ảnh: CTV)

Thay mặt đội ngũ thầy cô giáo Học viện, Thiếu tá - Tiến sĩ Phan Hải Dương, Khoa An ninh nội địa bày tỏ: là Nhà giáo dục trong Công an nhân dân, chúng tôi luôn nhận thức rõ về đội ngũ Nhà giáo dục vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, nâng cao giáo dục, đào tạo Công an nhân dân, không chỉ là người truyền đạt kiến ​​thức chuyên môn, nghề mà còn gieo mầm khát vọng, hun đúc bản lĩnh, nhân cách, phẩm chất, ý thức tổ chức kỷ luật của người chiến sĩ Công an nhân dân; thắp sáng niềm tin, cung cấp, rèn luyện thế giới quan, phương pháp luận cho các thế hệ học viên.

Bởi vậy, dù đối mặt với bao khó khăn, thách thức nhưng trong bất kỳ giai đoạn nào, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên của Học viện cũng luôn luôn vững vàng ý chí, nêu gương sáng về tấm gương đạo đức nghề nghiệp, cần mẫn, miệt mài trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp dạy học...

Phát biểu chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ, công nhân viên, người lao động và học viên của Học viện nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định: Học viện An ninh nhân dân là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết: Tại buổi làm việc ngày 13/10/2026 với lãnh đạo các học viện Công an nhân dân, Bộ trưởng Công an đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy giáo dục, đào tạo: phải bám sát và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi tư duy an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới; chuyển từ đào tạo chủ yếu theo bằng cấp sang đào tạo theo nghề nghiệp, yêu cầu thực tiễn, chuẩn kỹ năng và kết quả đầu ra. Đây là định hướng có ý nghĩa chiến lược, cần được quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa trong mọi mặt công tác của Học viện.

Việc tiếp nhận, tổ chức Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân và sáp nhập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I không đơn thuần là thay đổi về tổ chức bộ máy mà phải được nhìn nhận là cơ hội để tái cấu trúc, phân bổ và phát huy hiệu quả các nguồn lực; mở rộng quy mô, ngành nghề, loại hình, địa bàn đào tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị; tạo dựng chỉnh thể thống nhất về mục tiêu, chương trình, chuẩn đầu ra và văn hóa nhà trường.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng trao Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện có thành tích xuất sắc. (Ảnh: CTV)

Từ yêu cầu và định hướng trên, Thứ trưởng Công an đề nghị Học viện An ninh nhân dân đặt giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và văn hóa ứng xử làm nền tảng trong toàn bộ quá trình đào tạo. Mỗi cán bộ, giảng viên phải thật sự là tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Đổi mới căn bản tư duy, mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng lấy yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự và vị trí việc làm làm trung tâm.

Chương trình đào tạo phải được rà soát thường xuyên, bảo đảm tính liên thông, thống nhất, hiện đại, có tính dự báo; tăng cường các nội dung về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh kinh tế, an ninh phi truyền thống, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các lĩnh vực mới phát sinh. Kết quả đào tạo phải được đo bằng chất lượng, năng lực thực tiễn và hiệu quả công tác của học viên sau khi tốt nghiệp- Thứ trưởng công an nhấn mạnh.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu Học viện An ninh nhân dân tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển Học viện trong giai đoạn mới; quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ theo từng ngành và lĩnh vực mũi nhọn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trẻ, chuyên gia đầu ngành, cán bộ có khả năng nghiên cứu và giảng dạy các lĩnh vực mới.