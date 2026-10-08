Phấn đấu triển khai dự án nhà máy sản xuất dược liệu tại xã Nguyên Bình trong quý IV/2026

Từ ngày 5/8 đến 30/9/2026, toàn tỉnh thu thập thông tin hơn 795.000 thửa đất, đạt 76,15%. Qua đối soát, gần 469.000 thửa đủ điều kiện đưa vào chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu. Tính đến ngày 7/10, cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống ILIS có hơn 1,84 triệu thửa đất, trong đó, hơn 833.000 thửa được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Những trường hợp chưa đồng bộ chủ yếu liên quan đến thay đổi thông tin người sử dụng đất, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho nhưng chưa đăng ký biến động.

Đối với Chương trình số 03-CTr/TU, năm 2026, độ che phủ rừng ước đạt 54,91%. Đến nay, có 29 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng, tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2026 đã chi trả cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng gần 21 tỷ đồng, đạt 68,31% kế hoạch.

Trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, 36 bẫy ảnh được lắp đặt tại 18 điểm giám sát cố định đối với quần thể voọc Cao Vít tại Trùng Khánh. Dự án bảo tồn và đa dạng sinh học giai đoạn 2026 - 2030 được phê duyệt với kinh phí 8,345 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của FFI. Công tác chuyển đổi số trong quản lý rừng được đẩy mạnh, trong đó, nhiệm vụ điều tra xác định hiện trạng rừng đạt 95% kế hoạch; bản đồ nguy cơ cháy rừng gồm 1 bản đồ cấp tỉnh tỷ lệ 1/100.000 và 56 bản đồ cấp xã tỷ lệ 1/10.000 dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đối với phát triển kinh tế rừng, dự án nhà máy sơ chế, chế biến và sản xuất dược liệu ứng dụng công nghệ cao tại xã Nguyên Bình đang được triển khai các thủ tục.

9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy rừng, tổng diện tích 4,3525 ha; diện tích rừng trồng bị thiệt hại 1,667 ha. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 114 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Diện tích trồng rừng thay thế đạt khoảng 398,7 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu kết luận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung, quyết liệt hơn để bảo đảm tiến độ đề ra. Đối với cơ sở dữ liệu đất đai, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ. Tập trung xử lý các nhóm dữ liệu còn thiếu, chưa đồng bộ, nhất là tại những địa bàn có kết quả thu thập, đối khớp thấp; bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, chuẩn hóa, có thể khai thác, sử dụng hiệu quả, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Khẩn trương giải quyết các tồn đọng trong chi trả dịch vụ môi trường rừng; hoàn thiện các nhiệm vụ điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rừng, trong đó, hoàn thành bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng trong tháng 10/2026.

Đối với Chương trình số 03-CTr/TU, yêu cầu rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại của năm 2026, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy nhanh giao đất, giao rừng, hoàn thiện hồ sơ quản lý diện tích rừng do cấp xã quản lý; tháo gỡ khó khăn về thủ tục, tạo điều kiện phát triển kinh tế dưới tán rừng gắn với bảo vệ tài nguyên.

Đối với dự án nhà máy sơ chế, chế biến, sản xuất dược liệu tại xã Nguyên Bình, các sở, ngành liên quan đẩy nhanh thẩm định, hoàn thiện thủ tục, phấn đấu triển khai trong quý IV/2026. Đối với Đề án du lịch nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén, yêu cầu xác định cụ thể phạm vi, ranh giới và khu vực triển khai, bảo đảm phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hài hòa với yêu cầu bảo tồn, không tác động đến vùng lõi và các khu vực nhạy cảm về tài nguyên rừng, khoáng sản.