Phấn đấu tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến

Theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, các sở, ngành và địa phương phải rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 100% nhiệm vụ tại Công văn số 8208/UBND-VX ngày 7/9/2026, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 và kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Trong giải quyết thủ tục hành chính, thành phố yêu cầu các đơn vị cập nhật đầy đủ số liệu tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên cổng thông tin theo dõi. Các hồ sơ sắp đến hạn phải được ưu tiên giải quyết; việc số hóa, ký số kết quả thực hiện đầy đủ, bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy.

TP Hồ Chí Minh chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đặc biệt, các đơn vị phải tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, phấn đấu tối thiểu 80% hồ sơ được xử lý trực tuyến toàn trình.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tự đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số tổng hợp số liệu giải quyết thủ tục hành chính, báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 15/12/2026.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao tham mưu giải pháp bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 80% hồ sơ trực tuyến toàn trình. Trung tâm Chuyển đổi số đưa vào vận hành cổng theo dõi giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% dịch vụ dữ liệu trên nền tảng NDXP được sử dụng chính thức. Công an TP Hồ Chí Minh đôn đốc hoàn thành hồ sơ an toàn thông tin đối với 100% hệ thống.

Ngoài nhiệm vụ cải cách hành chính, các sở, ngành còn phải đẩy nhanh tham mưu ban hành văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị, thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số. Sở Tài chính theo dõi, phấn đấu thu ngân sách vượt 4% chỉ tiêu Chính phủ giao và giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá PAR INDEX, phối hợp khảo sát SIPAS, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06; đồng thời xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2027. Các đơn vị phải báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí PAR INDEX về Sở Nội vụ vào ngày 1 và 15 hằng tháng.