Phấn đấu toàn thành phố giảm 688 - 1.040 hộ nghèo

Tại hội nghị, các đại biểu đã phổ biến, hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 và theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2021 - 2025.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả giảm nghèo ở các xã A Lưới. Ảnh: Xuân Định

Thời gian qua, tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm, từ 4,93% vào cuối năm 2021 xuống còn 1,08% vào cuối năm 2025. Chỉ tiêu phấn đấu giảm nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025 là từ 0,2% - 0,3%, tương ứng giảm khoảng 688 đến 1.040 hộ.

Năm nay, công tác rà soát hộ nghèo triển khai đồng thời theo hai chuẩn nghèo: Tiếp tục rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 để đánh giá kết quả thực hiện năm 2026, đồng thời tiến hành rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 làm căn cứ thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho giai đoạn tới, bắt đầu từ ngày 1/1/2027. Do đó, hội nghị đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tập trung thực hiện nghiêm túc.

Theo đó, các địa phương cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm và bảo đảm quy trình rà soát được tiến hành công khai, minh bạch, tuyệt đối không nhầm lẫn tiêu chí giữa hai chuẩn nghèo.

Công tác tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ trực tiếp thực hiện tại cơ sở cần được chú trọng, bám sát các quy định mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật dữ liệu thống nhất trên hệ thống quản lý giảm nghèo của thành phố và Quốc gia...