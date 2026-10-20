Phấn đấu thu tiền sử dụng đất quý IV/2026 đạt tối thiểu 1.500 tỉ đồng

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, cơ quan thu và các địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách nhà nước. Đến hết quý III/2026, thu nội địa trên địa bàn đạt 7.245,3 tỉ đồng (bằng 74,3% dự toán Trung ương và 67,3% dự toán HĐND tỉnh giao), trong đó, thu tiền sử dụng đất mới chỉ đạt 1.743 tỉ đồng (bằng 38,7% dự toán HĐND tỉnh giao), chưa đạt tiến độ điều hành của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Thuế tỉnh triển khai các giải pháp thực hiện kịch bản thu ngân sách năm 2026 đã xây dựng - Ảnh: N.L.M

Để bù đắp phần hụt thu và bảo đảm hoàn thành mục tiêu thu NSNN năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu Thuế tỉnh triển khai các giải pháp thực hiện kịch bản thu ngân sách năm 2026 đã xây dựng; theo dõi sát tiến độ từng khoản thu, xác định rõ số phải thu, thời điểm thu và phần hụt thu so với dự toán; tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, như: Các khoản thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu để bù đắp hụt thu; tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất) trong quý IV/2026 đạt 1.750 tỉ đồng. Đồng thời rà soát, lập danh sách các dự án, tổ chức, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để tập trung đôn đốc thu, áp dụng các biện pháp cưỡng chế; tham mưu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm thuộc diện xem xét thu hồi dự án theo quy định. Tập trung chỉ đạo các Thuế cơ sở phối hợp với UBND xã, phường, đặc khu rà soát đôn đốc thu tối thiểu 400 tỉ đồng, phấn đấu đạt 500 tỉ đồng tiền sử dụng đất trong quý IV/2026.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tiến độ thu, tham mưu UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư có số nợ tiền sử dụng đất lớn, phấn đấu thu từ các nhà đầu tư đạt 1.000-1.200 tỉ đồng trong quý IV/2026; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện kịch bản thu; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khoản thu có nguy cơ không đạt, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm chủ động trong chỉ đạo, điều hành thu, chi ngân sách những tháng cuối năm.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh giải quyết thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư và giải phóng mặt bằng - Ảnh: N.L.M

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh giải quyết thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư và giải phóng mặt bằng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án có khả năng phát sinh nguồn thu. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu giá các khu đất đủ điều kiện, phấn đấu tạo nguồn thu khoảng 150-200 tỉ đồng trong quý IV/2026.