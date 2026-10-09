Phấn đấu sắp xếp ổn định nơi ở cho 5.439 hộ dân vùng ảnh hưởng thiên tai, đặc biệt khó khăn

Cụ thể, sẽ có 3.686 hộ được bố trí tập trung, 234 hộ xen ghép và 1.519 hộ ổn định tại chỗ; trong đó ưu tiên di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao, cấp bách về thiên tai, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản; đồng thời ưu tiên hộ nghèo, hộ khó khăn và các trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai.

Mục đích của chương trình bố trí, ổn định dân cư nhằm ổn định dân cư tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng dân di cư tự do, khu rừng đặc dụng và các khu vực cần sắp xếp dân cư theo yêu cầu phát triển bền vững, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và điều kiện thực tế của địa phương.

Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở núi, sạt lở bờ sông Gianh trên diện tích hơn 2,3ha tại xã Đồng Lê - Ảnh: N.L.M

Tỉnh cũng xác định việc bố trí, ổn định dân cư phải phù hợp với quy hoạch có liên quan, kế hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật; bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu, công khai, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư. Lựa chọn hình thức bố trí dân cư phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn và nguyện vọng chính đáng của người dân; khuyến khích bố trí xen ghép, ổn định tại chỗ đối với khu vực bảo đảm an toàn.

Mặt khác, việc bố trí phải gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu và phương án ổn định đời sống, sản xuất, việc làm, sinh kế tại nơi đến; bảo đảm người dân có điều kiện ổn định lâu dài, hạn chế tình trạng tái di cư hoặc quay trở lại khu vực không an toàn.

Kinh phí thực hiện chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, bao gồm nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ngân sách địa phương; nguồn xã hội hóa; nguồn lồng ghép từ các chương trình, dự án có liên quan và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.