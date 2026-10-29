Phấn đấu phát triển 1.335 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Trong tổng số 1.335 căn, có 1.135 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 200 căn nhà ở cho thuê. Chỉ tiêu được phân kỳ thực hiện theo từng năm, gồm: năm 2026 là 35 căn, năm 2027 là 400 căn, năm 2028 là 300 căn, năm 2029 là 300 căn và năm 2030 là 300 căn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xét duyệt hồ sơ và xác định người được thuê nhà, đất đợt VII năm 2026.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Các sở, ban, ngành và địa phương tập trung cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục rà soát nhu cầu nhà ở, quỹ đất và danh mục dự án phù hợp; gắn phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với chương trình phát triển nhà ở của tỉnh và định hướng phát triển đô thị. Việc đầu tư các dự án được định hướng gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bảo đảm điều kiện sinh sống cho người dân.

Việc thực hiện mục tiêu phát triển 1.335 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026 - 2030 góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả, nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở của người dân. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn tỉnh.