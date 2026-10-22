Phấn đấu phát sinh giao dịch tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ngay trong tháng 11/2026

Ngày 22/10, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế (TTTCQT) đã họp phiên thứ tư, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế - Ảnh: CP

Phát biểu tại cuộc họp, về tình hình triển khai xây dựng TTTCQT tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và Hội đồng điều hành; bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc, xử lý dứt điểm những nhiệm vụ chậm trễ, tồn đọng, vướng mắc nhằm.

Về mô hình cơ quan điều hành, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các bộ, cơ quan, địa phương liên quan và cơ quan điều hành tại hai thành phố triển khai hoạt động của TTTCQT theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản đã ban hành.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện việc phân định rõ phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tránh trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ, sớm đưa cơ quan giám sát vào hoạt động và hoàn thành trước khi phát sinh giao dịch thực chất tại TTTCQT.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu - Ảnh: CP

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính cập nhật trong các báo cáo về tiến độ thành lập trung tâm trọng tài và tòa án chuyên biệt; đề nghị các cơ quan quản lý thúc đẩy các thiết chế này sớm đi vào hoạt động ổn định.

Đối với việc phát triển các sản phẩm tài chính mới, Phó Thủ tướng nêu quan điểm, những sản phẩm đang được giao dịch tại các trung tâm tài chính trên thế giới, nếu phù hợp với thực tiễn và khả năng quản lý, quản trị rủi ro của Việt Nam, đều có thể được xem xét triển khai tại TTTCQT.

Trong giai đoạn đầu, Bộ Tài chính phối hợp với hai thành phố thiết kế một số sản phẩm, giao dịch điển hình trên cơ sở làm việc, kết nối với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu, vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế - Ảnh: CP

Đối với các nhóm sản phẩm, giao dịch được Bộ Tài chính đề xuất, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, xác định rõ chủ thể thực hiện; cơ chế, chính sách cần ban hành; cơ quan soạn thảo, cấp có thẩm quyền ban hành, tiến độ thực hiện và cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát phù hợp với từng sản phẩm.

Bộ Tài chính đồng thời đánh giá tính khả thi, mức độ phù hợp của các sản phẩm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét nếu phát sinh vấn đề cần giải quyết.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chủ động, linh hoạt trong quá trình triển khai, không quá ràng buộc vào những sản phẩm được thiết kế ban đầu. Trước mắt, tập trung vào các giao dịch đã có sự trao đổi, kết nối giữa bên cung và bên cầu vốn, phù hợp với quan điểm, chủ trương, định hướng phát triển của Việt Nam, trọng tâm là các sản phẩm huy động, cung ứng nguồn vốn trung và dài hạn.

Để đưa TTTCQT đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả, cơ quan điều hành TTTCQT tại hai thành phố có trách nhiệm hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026. Chủ động, tích cực làm việc trực tiếp với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư để đẩy mạnh thu hút thành viên tham gia và phấn đấu phát sinh giao dịch trong tháng 11/2026, bảo đảm tuân thủ pháp luật và an toàn tài chính trong quá trình triển khai thực hiện.