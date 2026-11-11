Phấn đấu mỗi xã, phường xây dựng ít nhất một tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% tổng số Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn đạt tiêu chí vững mạnh.

Lộ trình cụ thể, năm 2026 tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động và lựa chọn các tổ đủ điều kiện; năm 2027 triển khai thí điểm, phấn đấu mỗi xã, phường xây dựng ít nhất 1 tổ, với tổng số dự kiến 93 tổ. Năm 2028 phấn đấu có ít nhất 60% tổng số tổ đạt tiêu chí vững mạnh; năm 2029 đạt ít nhất 90% và đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu 100%.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố tập trung rà soát, củng cố tổ chức, kiện toàn số lượng thành viên phù hợp với đặc điểm địa bàn; nâng cao chất lượng hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Đồng thời, hằng năm tổ chức bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; tập huấn kỹ năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự và sử dụng công nghệ thông tin, nền tảng số.

Thành phố cũng chú trọng bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và chế độ, chính sách cho lực lượng; thực hiện đánh giá, thẩm định, xét công nhận theo đúng Bộ tiêu chí và quy định của Bộ Công an, bảo đảm khách quan, thực chất, không chạy theo thành tích.

Công an thành phố được giao chủ trì tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai; UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tại địa phương, định kỳ báo cáo kết quả về Công an thành phố trước ngày 10/12 hằng năm.

Qua đó, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong hỗ trợ công an cấp xã nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự ngay từ địa bàn dân cư.