Phấn đấu mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên

Đề án được thực hiện trong phạm vi toàn quốc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu bảo đảm hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng phục vụ tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân được hoàn thiện, phát huy hiệu quả về cơ sở vật chất, trang thiết bị; cơ chế, phương thức tổ chức, quản lý, vận hành; công năng khai thác, sử dụng, gắn kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược liên quan tại địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế trên từng địa bàn; ưu tiên khu vực ven biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội; bảo đảm người dân được tham gia sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe thường xuyên, phù hợp với điều kiện, khả năng, sở thích, nhu cầu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, khai thác và kết nối dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc sức khỏe. Ảnh: baochinhphu.vn

Phát triển văn hóa, ý thức rèn luyện sức khỏe, từng bước xây dựng quốc gia vận động thông qua tăng cường vận động thể chất thường xuyên, khoa học, chăm sóc dinh dưỡng hợp lý, chủ động kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, về thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng, Đề án phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa cơ bản, gồm: Trung tâm văn hóa - nghệ thuật, bảo tàng và thư viện, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, gắn với chuyển đổi số và mô hình quản trị hiệu quả; 80% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 công trình thể thao cơ bản (nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi) đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.

Về phong trào rèn luyện thể thao thường xuyên, Đề án đưa ra mục tiêu là phong trào thể dục, thể thao cho mọi người phát triển rộng khắp; phấn đấu tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 58% dân số (đối với khu vực đồng bằng), trên 32% dân số (đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới); tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt trên 35% (đối với khu vực đồng bằng) và trên 20% (đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới); trên 90% học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ thuộc LLVT đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, sức khỏe theo quy định; hầu hết đơn vị hành chính cấp xã và các thôn, tổ dân phố, khu dân cư có câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Phấn đấu mỗi người dân lựa chọn ít nhất 1 môn thể thao hoặc 1 hình thức tập luyện phù hợp để tập luyện thường xuyên, bảo đảm phù hợp độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe và đặc thù vùng miền; khuyến khích đa dạng hóa hình thức tập luyện theo cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng.

Về văn hóa sức khỏe trong nhân dân, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Đến năm 2045, Đề án phấn đấu 100% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 công trình thể thao cơ bản (nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi) đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định. 100% trường học trong hệ thống giáo dục phổ thông có công trình thể thao.

Phong trào thể dục, thể thao phát triển đồng đều, đa dạng trong các đối tượng và địa bàn; nhân dân duy trì thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên; trên 95% học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, sức khỏe theo quy định; tầm vóc thanh niên Việt Nam đạt mức cao trong khu vực.

Chỉ số sức khỏe của người dân, chỉ số bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới...