Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà mới ký ban hành Kế hoạch về triển khai phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" giai đoạn 2026–2030.

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu 100% sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và 100% xã, phường triển khai các mô hình tập luyện thể dục, thể thao.

Thành phố sẽ phát triển mạng lưới câu lạc bộ, nhóm tập tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và điều kiện sinh hoạt.

Đáng chú ý, việc triển khai phong trào được thực hiện đến từng hộ gia đình. Chính quyền cơ sở có trách nhiệm công khai địa điểm, lịch tập, người phụ trách, cách thức đăng ký và các khoản thu để người dân chủ động tham gia.

Các xã, phường tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, bảng tin, nhóm liên lạc cộng đồng; đồng thời vận động trực tiếp những hộ gia đình chưa tiếp cận thông tin.

Đặc biệt, kế hoạch chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, gia đình có trẻ em và những hộ không sử dụng thiết bị số được hỗ trợ lựa chọn môn tập, địa điểm và hình thức đăng ký phù hợp. Việc đăng ký tham gia được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, bằng phiếu giấy hoặc biểu mẫu điện tử. Các địa phương phải phân biệt số người đăng ký, số người đã tham gia và số người thực tế duy trì tập luyện thường xuyên.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm triển khai phong trào diễn ra từ ngày 1/12/2026 đến 31/3/2027. Trong giai đoạn này, Hà Nội tổ chức các mô hình điểm tại 7 địa phương và các mô hình của tổ chức chính trị - xã hội, tận dụng cơ sở vật chất, địa điểm và lực lượng hướng dẫn hiện có.

Mỗi mô hình tập luyện theo nhóm đối tượng phải có tối thiểu 100 người tham gia. Đối với mô hình gia đình, quy mô tối thiểu là 30 hộ, mỗi hộ có ít nhất 2 thành viên cùng tập luyện. Các mô hình được yêu cầu duy trì tập luyện tối thiểu 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi ít nhất 30 phút.

Từ kết quả triển khai thí điểm, Thành phố sẽ đánh giá, điều chỉnh và nhân rộng mô hình trong giai đoạn 2027–2030, hướng tới hình thành các nhóm tập luyện ổn định tại từng khu dân cư.

Để hỗ trợ người dân lựa chọn môn thể thao, Hà Nội xây dựng bộ học liệu số với video, bài tập mẫu và tài liệu hướng dẫn các môn điền kinh, võ cổ truyền, Vovinam, thể dục Sports Aerobic, bóng rổ, bóng đá và bài thể dục theo nhạc.

Các tài liệu được phổ biến thông qua mã QR tại cơ sở, trường học, công sở và các nhóm tập luyện, giúp người dân tiếp cận nội dung hướng dẫn phù hợp.

Thành phố cũng vận động các cơ sở thể thao tư nhân bố trí khung giờ tập miễn phí hoặc giảm giá cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Danh sách cơ sở tham gia, khung giờ và điều kiện áp dụng phải được công khai...