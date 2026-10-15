Giải quyết hồ sơ từ trách nhiệm

Hơn 2 ngày sau khi nộp hồ sơ đăng ký khai sinh cho cháu, ông Nguyễn Quốc Chiến, ấp Kênh Tắc, nhận được điện thoại thông báo đã có kết quả. Hồ sơ được giải quyết sớm hơn dự kiến 3 ngày làm việc, giúp ông chủ động sắp xếp công việc gia đình. Với ông, điều đáng mừng là sự thuận lợi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Cũng đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Năm Căn làm thủ tục, ông Trần Văn Yên, ấp Cả Nẩy, đăng ký chứng tử cho người thân, thời gian thực hiện thủ tục mất khoảng 10 phút. Ông Yên chia sẻ, những lúc đông người, thời gian chờ có thể lâu hơn nhưng ông hài lòng vì được cán bộ hướng dẫn cụ thể, nhất là các thao tác liên quan đến hồ sơ trực tuyến.

Xã Năm Căn tăng cường kiểm soát tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu không để hồ sơ trễ hẹn, bảo đảm quyền lợi và thời gian của người dân.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Năm Căn, từ ngày 1/7/2025 đến nay, đơn vị tiếp nhận 6.529 hồ sơ; trong đó, 6.308 hồ sơ trực tuyến, chiếm 96,62%. Trung tâm giải quyết 6.509 hồ sơ trước hạn, 1 hồ sơ trễ hạn; 19 hồ sơ trong thời gian xử lý. Tỷ lệ số hoá hồ sơ đạt 99,36%, thanh toán trực tuyến đạt 97,8%.

Khối lượng công việc lớn, trong khi các lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, bảo trợ xã hội, đất đai và đăng ký hộ kinh doanh đều có nhu cầu giải quyết thường xuyên. Mỗi loại thủ tục không giống nhau. Bên cạnh những thủ tục đơn giản, có những thủ tục cần kiểm tra thông tin, đối chiếu quy định pháp luật hoặc xác minh thành phần giấy tờ trước khi xử lý.

Ông Nguyễn Chí Nguyễn, công chức tư pháp, hộ tịch xã Năm Căn, cho biết, hồ sơ chứng thực phát sinh nhiều, trong khi lực lượng thực hiện còn hạn chế. Một số trường hợp liên quan đến thừa kế theo pháp luật, thừa kế thế vị có nội dung phức tạp, đòi hỏi phải xem xét kỹ thành phần hồ sơ và căn cứ áp dụng. Khi gặp vấn đề cần làm rõ, công chức chủ động xin ý kiến cấp trên để có hướng giải quyết, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của người dân.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Năm Căn có 6 công chức, gồm 1 giám đốc và 5 nhân sự tiếp nhận hồ sơ. Với lực lượng này, việc phân công công việc, theo dõi tiến độ và phối hợp giữa các khâu đòi hỏi sự nhịp nhàng, không để gián đoạn, nhất là khi số lượng hồ sơ trực tuyến chiếm tỷ lệ cao.

Thực tế, không phải người dân nào cũng thành thạo các thao tác trên môi trường số. Việc quét, tải giấy tờ, sử dụng VNeID, thanh toán trực tuyến hay tra cứu tình trạng hồ sơ vẫn là trở ngại đối với một bộ phận người dân. Nếu không được hỗ trợ, việc nộp hồ sơ trực tuyến có thể phát sinh sai sót, ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận và giải quyết.

Hướng dẫn tận tình, giải quyết thủ tục nhanh chóng là cách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Năm Căn cụ thể hoá trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Ðể khắc phục tình trạng này, lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ hơn 800 lượt người dân thực hiện các thao tác cần thiết. Hoạt động hỗ trợ giúp người dân từng bước tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, đồng thời giảm những khó khăn phát sinh ngay từ khâu nộp hồ sơ.

Bà Lữ Hồng Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Năm Căn, cho biết, đơn vị quyết tâm giải quyết, trả kết quả trước hạn, xử lý ngay những hồ sơ đủ điều kiện để không phát sinh trễ hẹn. Ðịnh hướng này đặt ra yêu cầu phải bám sát tiến độ, chủ động xử lý công việc và nâng cao trách nhiệm của từng khâu, thay vì chờ đến gần hạn mới tập trung giải quyết.

Thực tế, trong kỳ báo cáo vẫn còn 1 hồ sơ trễ. Ðây là vấn đề cần được nhìn nhận để xác định nguyên nhân và có biện pháp khắc phục, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng hồ sơ được giải quyết trước hạn. Mục tiêu không có hồ sơ trễ hẹn đòi hỏi việc kiểm soát tiến độ phải được duy trì thường xuyên, những trường hợp có nguy cơ chậm phải được phát hiện và xử lý kịp thời.