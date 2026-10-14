Phấn đấu khoảng 10% trụ sở cơ quan lắp đặt điện mặt trời mái nhà trước ngày 31/3/2027

Lắp điện mặt trời mái nhà tại Công ty Điện lực Cao Bằng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường khẩn trương rà soát trụ sở cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện và các công trình thuộc phạm vi quản lý có khả năng lắp đặt điện mặt trời mái nhà; đánh giá điều kiện kết cấu mái, nhu cầu sử dụng điện, công suất dự kiến, khả năng đấu nối và nhu cầu kinh phí. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, phương án đầu tư, xác định nguồn vốn và tiến độ thực hiện theo quy định.

Ưu tiên triển khai tại các công trình có nhu cầu sử dụng điện chủ yếu vào ban ngày, điều kiện mái bảo đảm an toàn, như trụ sở cơ quan, cơ sở y tế, trạm y tế và trường học. Việc lựa chọn công suất phải phù hợp với phụ tải thực tế, ưu tiên tự sản xuất, tự tiêu thụ tại chỗ; nghiên cứu lắp đặt hệ thống lưu trữ điện tại các cơ sở có nhu cầu sử dụng điện ban đêm hoặc khu vực lưới điện chưa ổn định để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Đối với các công trình xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp sử dụng vốn đầu tư công, tỉnh khuyến khích nghiên cứu tích hợp hệ thống điện mặt trời mái nhà ngay từ khâu lập dự án, thiết kế và dự toán. Trường hợp chưa bố trí được kinh phí lắp đặt, cần xem xét thiết kế kết cấu mái, hạ tầng kỹ thuật điện và mặt bằng bảo đảm sẵn sàng triển khai trong thời gian tới.

UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu khoảng 10% trụ sở cơ quan, công sở được lắp đặt điện mặt trời mái nhà trước ngày 31/3/2027. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế có trách nhiệm rà soát, lập danh mục các cơ sở đủ điều kiện thuộc phạm vi quản lý, xây dựng kế hoạch triển khai, phấn đấu hoàn thành lắp đặt tại các công trình đủ điều kiện trong thời hạn nêu trên.

Sở Tài chính phối hợp tổng hợp nhu cầu vốn, tham mưu bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách; Sở Xây dựng và Công an tỉnh hướng dẫn các quy định về xây dựng, an toàn công trình, phòng cháy, chữa cháy. Công ty Điện lực Cao Bằng phối hợp hướng dẫn các nội dung về đấu nối, đo đếm và vận hành hệ thống theo quy định.

Sở Công thương được giao làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh định kỳ trước ngày 25 hằng tháng; đồng thời phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm an toàn công trình, an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành hệ thống.

Văn bản chỉ đạo số 3899/UBND-TH.pdf