Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ cối, bên phải) chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tại dự án. (Ảnh: HUY VŨ).

Chưa bố trí xây trạm dừng nghỉ

Tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng có chiều dài 60km, tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Giai đoạn 1, dự án có quy mô 4 làn xe, nền đường 17m; giai đoạn 2 gồm 6 làn, nền đường rộng 32,25m, vận tốc thiết kế 100km/giờ (đoạn Tân Thanh-Cốc Nam 4 làn xe, nền đường 22m).

“Trên công trường, các nhà thầu đang bố trí 71 mũi thi công, huy động gần 550 máy móc, thiết bị và 1.280 kỹ sư, công nhân tham gia, triển khai các hạng mục gồm thi công móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa mặt đường, gia cố ta-luy và hệ thống an toàn giao thông. Đến nay, giá trị sản lượng dự án đạt hơn 7.000 trên tổng số 8.544 tỷ đồng, tương đương 82% giá trị hợp đồng điều chỉnh. Hiện tại, các cầu trên tuyến đã cơ bản hoàn thành; một số cầu đang thi công khe co giãn, thảm mặt cầu và hoàn thiện”, đại diện doanh nghiệp dự án cho biết.

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Các nhà thầu đang bố trí 71 mũi thi công, huy động gần 550 máy móc, thiết bị và 1.280 kỹ sư, công nhân tham gia dự án Hữu Nghị-Chi Lăng, triển khai các hạng mục gồm thi công móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa mặt đường,... (Ảnh: TẠ HẢI)

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, đến nay, việc giải phóng mặt bằng tuyến chính đã cơ bản hoàn thành, song cục bộ vẫn còn một số vị trí nhà ở, đất và hạ tầng kỹ thuật chưa được giải quyết. Các vị trí còn vướng gồm 41 vị trí đường gom, nút giao IC04 và trạm dừng nghỉ. Phát biểu ý kiến tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cam kết, địa phương phấn đấu bàn giao mặt bằng chậm nhất vào ngày 15/12, đồng thời phối hợp với Tập đoàn Đèo Cả xây dựng kịch bản diễn tập, chuẩn bị cho việc khai thác tuyến đường.

Để đáp ứng tiến độ, doanh nghiệp dự án kiến nghị Bộ trưởng Xây dựng có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, chỉ đạo hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng tại nút giao IC04, trạm dừng nghỉ, 41 vị trí đường gom và di dời toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trước ngày 15/12 tới đây.

Phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2027, doanh nghiệp dự án đề nghị tỉnh Lạng Sơn và Bộ Xây dựng xem xét, cho phép khai thác tạm, miễn phí đoạn tuyến từ Chi Lăng tại Km45+130, qua nút giao IC03 đến nút giao trung chuyển tại Km5+325, dài 36,5km. Theo đó, chính quyền tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn, gồm công an, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, y tế và các lực lượng liên quan, phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng và nhà đầu tư thống nhất phương án khai thác tạm. Các đơn vị huy động nhân sự, phương tiện, thiết bị và tổ chức diễn tập xử lý sự cố trên tuyến trước khi đưa vào khai thác.

Đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị tỉnh Lạng Sơn hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhất là các vị trí đường gom và trạm dừng nghỉ cho dự án Hữu Nghị-Chi Lăng trước ngày 15/12 tới. Riêng tại các vị trí trạm dừng nghỉ, ông Hoàng đề nghị địa phương sớm bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư bố trí nhân lực, thiết bị triển khai thi công cấp tập, đồng bộ với kế hoạch đưa tuyến đường vào khai thác.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh (mũ cối, giữa) đánh giá cao quá trình triển khai, yêu cầu các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng tốc tiến độ, hoàn thành dự án trước ngày 31/12 tới. (Ảnh: TẠ HẢI)

Chỉ đạo tại hiện trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao quá trình triển khai của các đơn vị liên quan, yêu cầu các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng tốc tiến độ, hoàn thành dự án trước ngày 31/12 tới. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn lại về mặt bằng, phấn đấu hoàn thành nghiệm thu để tổ chức thông xe ngay, phục vụ lưu thông tạm cho bà con nhân dân trong dịp Tết.

Một bất cập trên tuyến là cung đường từ thành phố Bắc Giang (cũ) đến Lạng Sơn dài hơn 100km vẫn chưa được bố trí, đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ. Khắc phục tình trạng này, Bộ trưởng yêu cầu nhà đầu tư và các cơ quan chức năng rà soát, bố trí xây dựng trạm dừng nghỉ sớm để bảo đảm khai thác thuận lợi, an toàn. Ngay khi được bàn giao mặt bằng, nhà đầu tư cần tập trung máy móc xây dựng ngay trạm dừng nghỉ theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

“Các đơn vị liên quan khi thẩm định, triển khai dự án đường cao tốc cần nghiên cứu xây dựng đường gom hai bên thành đường song hành, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, phát triển kinh tế, không nên chỉ làm các các đoạn rời rạc, phục vụ vài hộ dân”, Bộ trưởng lưu ý.

Sớm bố trí vốn ngân sách

Dự án đường cao tốc Đồng Đăng–Trà Lĩnh dài hơn 121km, tổng mức đầu tư 26.184 tỷ đồng, được đầu tư theo phương thức PPP, phân kỳ hai giai đoạn. Trong đó, 8.197 tỷ đồng là vốn nhà đầu tư huy động và 17.987 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước. Giai đoạn 1 dự án dài hơn 93km (Lạng Sơn 52km, Cao Bằng 41,35km), quy mô đường cao tốc 4 làn hạn chế, nền đường rộng 17m. Giai đoạn I khởi công ngày 1/1/2024, dự kiến hoàn thành, khai thác năm 2027; giai đoạn 2 tiếp tục mở rộng giai đoạn I và xây dựng mới đoạn Km93+350-Km121+060 theo quy mô 4 làn hoàn chỉnh, phấn đấu hoàn thành năm 2028.

Một đoạn tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh chuẩn bị đưa vào khai thác tạm dịp Tết Nguyên đán.

Đại diện đơn vị thi công cho biết dự án đang huy động 132 mũi thi công, 897 máy móc, thiết bị và 2.000 nhân sự. Giá trị sản lượng giai đoạn 1 đạt hơn 9.133 trên tổng số 11.663 tỷ đồng, tương đương khoảng 78,5%; giai đoạn 2 đạt 1.425 tỷ đồng, tương đương khoảng 16,3%.

Trên đoạn Km0-Km93, các đơn vị thảm bê tông nhựa đạt 78km, không bao gồm phạm vi cầu, hầm. Toàn bộ 64/64 cầu trên đoạn tuyến 93km đã hoàn thành. Đối với công trình hầm, hầm số 1 và số 2 đã hoàn thành toàn bộ đào 1.353 mét dài. Nhóm hầm số 3, số 3A và số 4 đào 362/1.203 mét dài.

Nhà đầu tư và địa phương đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp chính quyền hai tỉnh xem xét, quyết định phương án đưa đoạn Tân Thanh-Đông Khê vào khai thác tạm, phục vụ nhân dân miễn phí dịp Tết Nguyên đán 2027, thời gian dự kiến 30 ngày. Đề xuất được đặt trong điều kiện phần mở rộng giai đoạn 2 chưa hoàn thành nghiệm thu đồng bộ, yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong suốt thời gian khai thác tạm.

Ông Hồ Minh Hoàng cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng sớm bố trí 7.714 tỷ đồng vốn ngân sách còn thiếu tại dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh, bảo đảm nguồn lực hoàn thành dự án theo quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m. Đồng Đăng-Trà Lĩnh là dự án đầu tư theo phương thức PPP, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng sớm giải quyết việc bố trí vốn, thực hiện trách nhiệm với nhà đầu tư. “Nếu chưa giải quyết được yêu cầu về nguồn vốn, dù công trình hoàn thành thi công cũng chưa thể đưa vào khai thác”, ông Hồ Minh Hoàng khẳng định.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã yêu cầu chính quyền tỉnh Cao Bằng sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công. Việc xây dựng đường gom cần quan tâm xây dựng các hầm chui dân sinh, tạo điều kiện cho người dân lưu thông”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Triển khai thi công dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. (Ảnh: TRANG LY)

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng sớm hoàn thành đầu tư hai tuyến đường kết nối từ đường cao tốc đến cửa khẩu Tà Lùng và các phường trung tâm tỉnh Cao Bằng. Trường hợp chưa thể đầu tư xây mới ngay thì ưu tiên sử dụng nguồn vốn nâng cấp đường cũ, bảo đảm các tuyến đều có 4 làn xe chạy để đồng bộ với đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. Đồng thời, tỉnh Cao Bằng cần bố trí vị trí, bảo đảm hoàn thành thủ tục liên quan để nhà đầu tư xây dựng 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, bảo đảm lưu thông và khai thác hiệu quả tuyến đường.