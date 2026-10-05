Phấn đấu khai thác đoạn đầu cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng trước Tết 2027

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức kiểm tra tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn giao với đường tỉnh 943.

Sáng 5/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Dự án thành phần 1 dài hơn 57km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang dài hơn 56,4km, tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỷ đồng, gồm 4 gói thầu xây lắp chính.

Đến nay, giá trị xây lắp toàn dự án đạt 82,76%, cao hơn 0,22% so với tiến độ hợp đồng. Trong đó, gói thầu 42 đạt gần 86%, gói 43 gần 77%, gói 44 gần 89% và gói 45 gần 80%.

Toàn bộ nền đường chính dài hơn 48km đã hoàn thành; 33/33 cầu hoàn thành phần kết cấu bê tông cốt thép. Công tác thảm bê tông nhựa đang được tập trung triển khai, tổng chiều dài thực hiện trên tuyến chính và các cầu đạt hơn 34km.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức kiểm tra tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ -Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn giao với đường tỉnh 945.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu bám sát kế hoạch, huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ nhưng phải kiểm soát chặt chất lượng, nhất là các hạng mục hoàn thiện.

Đối với khu tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng hạng mục, xác định rõ những phần việc còn chậm để có giải pháp xử lý cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức tặng quà động viên công nhân, kỹ sư trên công trường.

Các đội thi công tăng tốc thảm nhựa mặt đường tuyến cao tốc.

Sau khi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức làm việc với các sở, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu về giải ngân vốn đầu tư; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo Ban quản lý dự án tỉnh, tổng nguồn vốn năm 2026 được phân bổ cho dự án hơn 2.749 tỷ đồng, đến nay sản lượng đạt 1.204 tỷ, đã giải ngân hơn 270 tỷ đồng. Mức giải ngân thấp so với nguồn vốn được bố trí, nguyên nhân là do đặc thù triển khai dự án, trong đó, nhiều khối lượng lớn đã được thực hiện và thanh toán từ các năm trước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức làm việc với các sở, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức nhấn mạnh, khi các hạng mục chính hoàn thành, các công trình thiết yếu phục vụ khai thác cũng phải cơ bản hoàn tất, không để phần việc còn dang dở ảnh hưởng việc đưa tuyến vào vận hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư rà soát toàn bộ khối lượng, tiến độ và khả năng giải ngân; khẩn trương hoàn tất thủ tục thiết kế, thẩm định, đấu thầu các hạng mục đủ điều kiện triển khai trong tháng 10/2026.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc liên quan giải phóng mặt bằng, hồ sơ đất đai, xác định nguồn gốc đất, giá đất, bồi thường và bàn giao mặt bằng tại những vị trí còn lại.

Theo kế hoạch, gói thầu 44 phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026; gói thầu 42 trong tháng 11/2026; các gói thầu 43 và 45 trong tháng 2/2027.

Nếu các đoạn tuyến đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sau thời gian theo dõi lún, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành, đưa đoạn từ điểm đầu dự án đến nút giao đường tỉnh 943 tại Km47+962 vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2027.

Về công trình xây dựng kè chống sạt lở bảo vệ phường Châu Đốc thích ứng với biến đổi khí hậu (đoạn từ Công viên 30/4 - Khách sạn Victoria), Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và UBND phường Châu Đốc phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục hành chính, giải quyết dứt điểm các vướng mắc; đảm bảo chất lượng công trình, an toàn kỹ thuật và mỹ quan đô thị để sớm đưa kè và các hạ tầng phụ trợ vào sử dụng.

Đối với khu tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức phê bình chủ đầu tư chưa sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành, khiến tiến độ thực hiện một số hạng mục còn chậm. Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bám sát tiến độ từng hạng mục; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những phần việc chậm trễ, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt, khắc phục ngay các tồn tại, bảo đảm tiến độ chung của dự án, để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.