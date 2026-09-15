Phấn đấu hoàn thành xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư trong năm 2026

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các phường: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh và Lương Văn Tri.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư được chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý là 605 cơ sở. Đa số cơ sở nhà, đất này được xác định dôi dư từ giai đoạn 2010 - 2024 và đã được phê duyệt phương án chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý từ các giai đoạn trước năm 2025.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đã nghiên cứu, rà soát nhu cầu thực tế trên địa bàn để xác định phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu xã Chiến Thắng

Kết quả, trong số 580 cơ sở nhà, đất được chuyển giao từ trung ương, tỉnh về các cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã quản lý, tính đến hết ngày 14/9/2026, các cơ quan, UBND các xã, phường đã căn cứ phương án được phê duyệt, rà soát nhu cầu sử dụng của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn và hoàn thành việc xử lý bước 2 đối với các cơ sở đủ điều kiện.

Cụ thể, điều chuyển làm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, trường học, trạm y tế… 102 cơ sở. Tính đến hết 14/9/2026, các cơ quan, đơn vị đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận 98 cơ sở; đã đưa vào sử dụng thực tế 95 cơ sở (đạt 93,1%).

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư

Các cơ quan, UBND cấp xã cũng đã thực hiện chuyển đổi công năng thành nhà văn hóa thôn, sân tập thể thao, nơi sinh hoạt cộng đồng 441 cơ sở; đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận 433 cơ sở; đã đưa vào sử dụng thực tế 297 cơ sở (đạt 67,3%); thực hiện giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất 7 cơ sở; quản lý, xử lý theo quy định pháp luật về đất đai đối với 30 cơ sở nhà, đất.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đối với 25 cơ sở nhà, đất dôi dư chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý, khai thác, hiện đơn vị đã hoàn thành cho thuê 2 cơ sở; đang thực hiện trình tự, thủ tục niêm yết giá, đấu giá quyền thuê đối với 13 cơ sở; đấu giá quyền sử dụng đất 7 cơ sở và tạm quản lý theo quy định đối với 3 cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư còn một số vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch thực hiện như: phần lớn các cơ sở nhà, đất dôi dư có diện tích nhỏ hẹp, xuống cấp, vị trí không thuận lợi để tiếp tục sử dụng hoặc điều chuyển; việc chuyển đổi công năng một số cơ sở chưa phù hợp, nguồn kinh phí cải tạo, sửa chữa còn hạn chế…

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo UBND phường Tam Thanh nêu khó khăn, vướng mắc tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các xã, phường đã báo cáo, làm rõ những kết quả đạt được trong sắp xếp, xử lý bước 2 đối với các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, xử lý; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các sở, ngành, địa phương cần khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo đúng phương án được phê duyệt, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đưa tài sản vào sử dụng, khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND các xã, phường cần xác định việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ trọng tâm; khẩn trương hoàn thành việc điều chuyển, chuyển đổi công năng đối với các cơ sở được giao quản lý, sử dụng, phấn đấu đưa vào sử dụng chậm nhất trước ngày 30/9/2026; tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các cơ sở đủ điều kiện; đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xử lý dứt điểm các cơ sở còn lại theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, khai thác. Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn thực hiện, thường xuyên cập nhật tiến độ, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư trong năm 2026.