Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Vụ địa phương theo dõi địa bàn tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: X.P

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, nhìn thẳng vào những tồn tại để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ, đồng thời xác định rõ giải pháp, tiến độ, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: X.P

Trong quý III và 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong quý III đạt 9,57%; sản xuất lâm nghiệp và thủy sản ổn định; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp quý III tăng 19,1% và 9 tháng tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động thương mại tháng 9 và 9 tháng tiếp tục đà tăng trưởng, lũy kế 9 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 14/9/2026 đạt hơn 8.600 tỉ đồng, đạt 68,6% dự toán Trung ương, 63,6% dự toán địa phương, bằng 84% so với cùng kỳ; vốn đầu tư lũy kế 9 tháng đạt hơn 62.000 tỉ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, hoạt động du lịch ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, số lượt khách du lịch 9 tháng đạt hơn 9,3 triệu lượt khách, tăng 11,67%, tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt hơn 10.800 tỉ đồng.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2026 - Ảnh: X.P

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 - Ảnh: X.P

Quý III/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 39 nhiệm vụ đã hoàn thành, 8 nhiệm vụ đang thực hiện và dự kiến hoàn thành tiến độ. Công tác đánh giá cán bộ tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, gắn với xây dựng, triển khai Bộ công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh.

Từ ngày 1/7/2026 đến nay, toàn tỉnh kết nạp 472 đảng viên mới, lũy kế từ đầu năm kết nạp 2.535 đảng viên, đạt 82,15% chỉ tiêu năm 2026.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 211 tổ chức đảng, 424 đảng viên và giám sát 141 tổ chức đảng, 452 đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: X.P

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026; báo cáo kết quả giải quyết của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý III/2026 và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí cấp ủy năm 2025.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tháo gỡ khó khăn, "điểm nghẽn", thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu 10,6% năm 2026; chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tập trung xây dựng, triển khai các chủ trương lớn về phát triển văn hóa, con người Quảng Trị…

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: X.P

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong quý III, tốc độ tăng trưởng đạt 9,57% và đứng thứ 21 trên 34 tỉnh, thành. Đây là một tiền đề rất thuận lợi. Và để tạo ra sự tăng trưởng đột phá mạnh mẽ trong quý IV, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số vững vàng trong năm 2026, tinh thần đặt ra là phải phát huy mạnh mẽ hơn, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhất là việc cá thể hóa trách nhiệm của từng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và từng cán bộ, công chức.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: X.P

Việc đánh giá cán bộ phải được thực hiện thực chất, công khai, minh bạch, khách quan và dựa trên sản phẩm vượt trội cụ thể. Kiên quyết thay thế, chuyển đổi hoặc bổ sung cán bộ đối với các ngành, địa phương có tình trạng trì trệ, giải quyết công việc kéo dài, hiệu quả thấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, đặc biệt là các nguồn lực được phân bổ để thực hiện Nghị quyết số 57 của Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nâng cao cơ chế kiểm tra, nắm bắt tình hình để chủ động phòng ngừa, xử lý rủi ro, không để xảy ra tình trạng "trượt mốc" tiến độ.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bám sát từng giai đoạn, khơi thông "điểm nghẽn", tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tập trung nâng cao cải cách thủ tục hành chính, áp dụng theo cơ chế “luồng xanh”, “24 giờ” với các nhóm dự án mang tính động lực phát triển, như: Năng lượng, cảng biển…

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: X.P

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý các cấp ngành, cần kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án tại các khu kinh tế, khu vực động lực, kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ, nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc có hành vi "xí chỗ", gây lãng phí nguồn lực đất đai và mất cơ hội đầu tư. Chuyển trạng thái "chờ đợi" sang "chủ động tìm kiếm" các nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết để thực hiện các dự án động lực phát triển tỉnh.

Đến ngày 15/11, phải hoàn thành việc sắp xếp trụ sở dôi dư ở khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, các cấp ngành cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Với tinh thần không chờ giao nhiệm vụ, mà mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức cần chủ động đề xuất, tham gia cùng với các địa phương tạo ra những sản phẩm nổi trội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng sẽ tạo ra những bước phát triển đột phá, để người dân, doanh nghiệp cùng cảm nhận được sự thay đổi trong bức tranh phát triển của tỉnh Quảng Trị thời gian tới.