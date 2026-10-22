Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Trong 9 tháng năm 2026, các xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Triệu Cơ đạt hơn 32,9 tỉ đồng, 253% kế hoạch; xã Vĩnh Định đạt 15,4 tỉ đồng, đạt 167,2% kế hoạch; xã Mỹ Thủy ước đạt 104,95 tỉ đồng, đạt 90,31% kế hoạch; xã Nam Hải Lăng ước đạt 7,94 tỉ đồng, đạt hơn 113% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới các xã tiếp tục chuyển biến tích cực; tình hình an ninh trật tự đảm bảo, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Trên cơ sở kết quả đạt được, các địa phương đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2026.

Đại diện lãnh đạo sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Đại diện lãnh đạo sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Tại buổi làm việc, các địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung, như: Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông có tính kết nối địa bàn liên xã, liên vùng; phát triển thương mại-du lịch-dịch vụ, kinh tế biển; đầu tư xây dựng các công trình kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển; hạ tầng nuôi trồng, khai thác thủy sản; hạ tầng thủy lợi, phòng, chống thiên tai và hạ tầng dân sinh; có cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, VietGap, liên kết chuỗi giá trị, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; nước sạch và vệ sinh môi trường.

Tiếp tục quan tâm hỗ trợ cơ chế đặc thù đối với các địa phương có địa bàn rộng, nhiều thôn sau sáp nhập, các xã thuộc vùng quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, dọc tuyến Quốc lộ 15D và các địa bàn khó khăn, xa trung tâm. Quan tâm bố trí, điều động, tăng cường công chức có trình độ chuyên môn sâu một số lĩnh vực tài chính-ngân sách, quy hoạch-xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường…

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã ghi nhận, trao đổi, làm rõ những kiến nghị của các địa phương; đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, những kết quả đạt được trong công tác vận động, giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ triển khai dự án Quốc lộ 15D; tăng trưởng các địa phương cơ bản ổn định. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các địa phương cần chú trọng, tập trung nhiệm vụ quy hoạch, vì đây là căn cứ để xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng, mở rộng không gian phát triển hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với UBND xã Mỹ Thủy xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại cơ sở sản xuất rượu ở thôn Kim Giao, xã Mỹ Thủy. Tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; các chính sách an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng nhà ở cho người có công; phòng, chống thiên tai. Thời gian từ đây đến cuối năm không còn nhiều, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ những chỉ tiêu còn thấp, những nhiệm vụ còn chậm tiến độ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.