Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Trong bối cảnh đó, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, đạt những kết quả nổi trội.

Những con số của sự nỗ lực

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cho biết: Với sự nỗ lực của các cấp ủy, hệ thống chính trị, sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bí thư Thành ủy, cùng sự điều hành của UBND thành phố, 9 tháng của năm 2026, kinh tế Đồng Nai duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP ước tăng 10,01%.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nhơn Trạch, xã Phước An và xã Đại Phước về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng của năm 2026.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng của năm 2026 gần 80 ngàn tỷ đồng, đạt 80% dự toán được giao. Giải ngân đầu tư công đến hết ngày 30-9 đạt trên 18,6 ngàn tỷ đồng, đạt khoảng 68,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước (55,5%). Tỷ lệ giải ngân của Đồng Nai xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố; trong đó đứng thứ 5/9 thành phố…

Góp phần vào kết quả tích cực này có sự đóng góp quan trọng của các địa phương. Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phước Nguyễn Thế Phong chia sẻ: Đại Phước có vị trí gần phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh. Để phát huy lợi thế của địa phương, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động về đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu, phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng giao thông - đô thị, ưu tiên mở rộng kết nối liên vùng; định hướng xây dựng đô thị ven sông, đô thị xanh, sạch, thông minh, nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo điều kiện thu hút đầu tư, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển bền vững trên địa bàn xã.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tiếp tục được Đảng ủy, chính quyền xã Đại Phước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Đảng ủy xã đã lãnh đạo UBND xã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thác nguồn thu, tăng cường quản lý thu ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách. Tính đến ngày 30-9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Đại Phước đạt hơn 460,6 tỷ đồng, đạt 120,6% dự toán được giao.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Chơn Thành Viên Hồng Tiến thông tin: Với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy phường, đến nay Chơn Thành đã về đích nhiều chỉ tiêu quan trọng của năm 2026. Trong đó, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đã đạt 100% kế hoạch năm 2026. Phường đã bàn giao 100% mặt bằng của Dự án Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, bàn giao 99% mặt bằng Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Đồng Nai).

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, các cấp ủy quan tâm lãnh đạo trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; văn hóa, xã hội; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quốc phòng - an ninh; công tác Mặt trận, các đoàn thể. Trên từng lĩnh vực đều đạt những kết quả tích cực.

Những kết quả đạt được của Đồng Nai trong 9 tháng qua rất đáng trân trọng, nhưng với khát vọng vươn lên, hướng đến mục tiêu GRDP tăng 11% và phấn đấu thu ngân sách 150 ngàn tỷ đồng mà thành phố đặt ra thì vẫn còn một khoảng cách cần tập trung giải quyết trong quý IV-2026. Đây cũng chính là yêu cầu lớn nhất đặt ra đối với công tác chỉ đạo, điều hành của toàn thành phố trong 3 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ngày 2-10, đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xác định rõ việc phải xong trong quý IV-2026, kết quả phải đạt và trách nhiệm thực hiện; không chuyển việc khó sang năm sau khi vẫn còn khả năng xử lý.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ngày 2-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội VŨ HỒNG VĂN cho rằng: Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai 9 tháng qua là cơ sở để thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đã đề nghị Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV-2026, rà soát từng ngành, nhất là 11 ngành chưa đạt kịch bản. Phải xác định doanh nghiệp, dự án nào có thể tăng sản lượng, tạo thêm giá trị gia tăng trong năm; vướng mắc cần giải quyết, cơ quan nào xử lý và thời điểm nào hoàn thành. Điều hành tăng trưởng phải dựa trên sản lượng, năng lực sản xuất và giá trị tăng thêm thực tế; không dừng ở báo cáo tỷ lệ chung.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp cơ quan thuế, hải quan và các đơn vị liên quan rà soát từng nguồn thu, khoản thu; chỉ đạo từng chủ đầu tư, địa phương lập tiến độ quý IV-2026 cho từng dự án, gắn khối lượng thi công, diện tích mặt bằng bàn giao và số vốn giải ngân với người chịu trách nhiệm. Tập trung kiểm tra các dự án chậm tiến độ, người đứng đầu phải làm rõ nguyên nhân, trực tiếp xử lý khâu thuộc thẩm quyền và cam kết mốc khắc phục; không báo cáo khó khăn mà thiếu phương án giải quyết. Kiên trì mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.