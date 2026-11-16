Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công

Thi công Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại bản Pặt, xã Mường Bú.

Quyết liệt triển khai các công trình trọng điểm

Năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (Ban Quản lý dự án) được giao triển khai 33 dự án, với tổng mức đầu tư trên 3.028 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao hơn 1.663 tỷ đồng, gồm trên 1.294,5 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026 và trên 368,5 tỷ đồng vốn chuyển nguồn.

Thực hiện Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 21/10/2026 của UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công quý IV/2026, Ban Quản lý dự án được giao chỉ tiêu giải ngân cả quý IV là gần 446 tỷ đồng, riêng tháng 11 phải đạt gần 247 tỷ đồng. Theo đó, Ban Quản lý dự án đã tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Từ ngày 1/10 đến 11/11, đơn vị giải ngân hơn 204,4 tỷ đồng, đạt 46% chỉ tiêu quý IV được giao. Riêng 11 ngày đầu tháng 11, giải ngân gần 109,4 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch tháng. Điểm đáng ghi nhận, trong tuần 2 tháng 11 từ ngày 5 đến 11/11, giá trị giải ngân đạt gần 26,8 tỷ đồng, vượt 1,77 tỷ đồng so với mức đăng ký.

Nhà thầu thi công Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến.

Lũy kế đến ngày 11/11, Ban Quản lý dự án đã giải ngân hơn 1.184,3 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch vốn năm 2026. Đối với nguồn vốn các năm trước được phép kéo dài sang năm 2026, đơn vị giải ngân lũy kế gần 43,8/64,8 tỷ đồng, đạt 67,6% kế hoạch. Tuy nhiên, theo tổng hợp của Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án vẫn còn gần 478,65 tỷ đồng phải giải ngân từ nay đến hết năm, lớn nhất trong số các ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh. Khối lượng vốn còn lại lớn, trong khi thời gian thực hiện không nhiều, đòi hỏi đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành.

Hiện nay, các công trình trọng điểm do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư, các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, các dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới được tập trung triển khai, nhằm sớm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú của học sinh.

Tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Chiềng Sơn, có tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Mộc Châu đã hoàn thành 97% khối lượng xây lắp. Lũy kế Dự án đã giải ngân trên 204 tỷ đồng, đạt 82,5% kế hoạch vốn, còn trên 43 tỷ đồng cần giải ngân. Ông Hoàng Văn Hấn, đại diện công ty, cho biết: Đơn vị đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đang tập trung thi công kè, đường hoàn trả, hàng rào, nhà đa năng, bể bơi và sân bóng. Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng, phấn đấu giải ngân toàn bộ số vốn còn lại trước ngày 30/11/2026.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Lóng Phiêng.

Đối với các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình tại bản Sòng Hạ và 5 công trình trường học. Các dự án giao thông đang được tập trung thi công, hoàn thiện những hạng mục còn lại. Tại Dự án khắc phục thiên tai đường giao thông Mường Lầm - Ngam Trạng, xã Mường Lầm, khối lượng thi công đạt khoảng 98% hợp đồng, giải ngân trên 68,8% kế hoạch; nhà thầu đang hoàn thiện hệ thống lề, rãnh thoát nước để bàn giao công trình. Trên tuyến đường Huổi Một - Nậm Mằn, xã Huổi Một, dài 21 km, tổng mức đầu tư gần 37 tỷ đồng, khối lượng thi công đạt khoảng 86-88% hợp đồng, giải ngân 68,6% kế hoạch. Các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, phương tiện, tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại.

Ông Lò Minh Thương, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty TNHH An Lộc, thành viên liên danh nhà thầu thi công tuyến Huổi Một - Nậm Mằn, cho biết: Đơn vị đã hoàn thành các hạng mục kè rọ đá và cống thoát nước. Hiện nay, chúng tôi huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công dọc tuyến, tập trung xử lý các điểm sụt lún, gia cố ta luy âm, hoàn thiện mặt đường và lắp đặt biển báo an toàn giao thông.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân

Để giải ngân gần 479 tỷ đồng còn lại trước ngày 31/12/2026, Ban Quản lý dự án đã rà soát tiến độ từng dự án, xác định khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân phụ trách.

Ông Đinh Đại Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, cho biết: Đơn vị đã phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát công trường, đôn đốc nhà thầu tăng ca, tăng kíp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng. Đối với các nhà thầu chậm tiến độ, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xây dựng phương án khắc phục và cam kết thời gian hoàn thành từng hạng mục.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Chiềng Sơn.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban Quản lý dự án tăng cường phối hợp với các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và Kho bạc Nhà nước, kịp thời nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng đủ điều kiện, tránh dồn hồ sơ vào cuối năm. Kết quả giải ngân được rà soát, đối chiếu hằng tuần với chỉ tiêu UBND tỉnh giao để chủ động điều chỉnh tiến độ thực hiện.

Đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn, Ban Quản lý dự án chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi, điều chuyển vốn sang những dự án có khối lượng hoàn thành, đủ điều kiện thanh toán, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng vốn phải giải ngân còn lớn. Ban Quản lý dự án tiếp tục tập trung nhân lực, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng công trình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân, sớm đưa các dự án vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, giáo dục và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.