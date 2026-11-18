Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên BCĐ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ xây mới, sửa chữa 747 nhà tạm, nhà dột nát. Từ cuối tháng 9/2026, các xã, phường đã rà soát danh sách, hướng dẫn các hộ triển khai và hỗ trợ chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, nhân công. Đến ngày 18/11, toàn tỉnh đã khởi công 659 nhà, đạt 88,2% kế hoạch, trong đó có 279 nhà đã hoàn thành, đạt 37,3% kế hoạch.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Cùng với đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tỉnh đã chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời tích cực vận động, huy động nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ các hộ dân, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng đối ứng. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động được gần 19 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Từ nguồn vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quyết định phân bổ gần 5,5 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 100 nhà.

Về chính sách nhà ở, toàn tỉnh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 636 căn nhà ở xã hội, đạt 21,2% mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Về thị trường bất động sản, toàn tỉnh có 35 dự án với quy mô khoảng 700 ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư khoảng 21.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo tình hình thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về giải pháp tháo gỡ vướng mắc về nguồn lực và điều kiện xây dựng đối với các hộ chưa khởi công; xem xét việc hỗ trợ một số trường hợp người có công với cách mạng phát sinh nhu cầu cải thiện nhà ở; phương án bố trí kinh phí hỗ trợ nhà ở cho các hộ thuộc diện con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát các nguồn kinh phí có thể bố trí để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trường hợp chưa bố trí được kinh phí, đồng chí đề nghị xem xét sử dụng nguồn quỹ do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý và tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động làm việc, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện cam kết ủng hộ kinh phí xoá nhà tạm, nhà dột nát. Đối với các hộ còn vướng mắc về đất ở, UBND các xã, phường rà soát từng trường hợp, xem xét quỹ đất hiện có và chủ động đề xuất phương án phù hợp để người dân sớm triển khai xây dựng nhà ở.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các xã, phường khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026.